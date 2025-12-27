'राजद के विधायक हमारे संपर्क में हैं’, RJD के दावों पर मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा पलटवार

बिहार की सियासत में चल रहे तमाम कयासों के बीच ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने छपरा में एबीपी न्यूज से बातचीत में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने साफ कहा कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं, दरअसल उनके ही विधायक हमारे संपर्क में हैं.

'महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं'

श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में इस समय विपक्ष पूरी तरह हताश और निराश है. राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे तरह-तरह की अफवाहें फैलाकर सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ और जनता ने उन्हें केंद्र बिंदु मानकर जनादेश दिया है.

नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री- श्रवण कुमार

मंत्री ने दो टूक कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहें और बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाएं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने “7 निश्चय-3” की शुरुआत की है और बिहार को देश के टॉप-5 राज्यों में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है. बीते 20 वर्षों में बिहार कहां से कहां पहुंचा है, यह सबके सामने है.

'बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी' वाले दावे पर पलटवार

राजद प्रवक्ता शक्ति यादव के उस बयान पर, जिसमें कहा गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, श्रवण कुमार ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव से पहले भी ऐसे ही दावे किए गए थे कि नीतीश कुमार और जेडीयू खत्म हो जाएंगे, लेकिन जनता ने सबको जवाब दे दिया.

जेडीयू का एक भी विधायक नहीं टूटा- श्रवण कुमार

राजद के इस दावे पर कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं. श्रवण कुमार ने कहा कि आज तक जेडीयू का एक भी विधायक नहीं टूटा. उल्टा हाल यह है कि विपक्ष के विधायक खुद दूसरे दलों के संपर्क में हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है.

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि बिहार के बारे में उनकी सोच अच्छी है. नई पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि निशांत को आगे आना चाहिए, लेकिन यह फैसला उन्हीं को करना है कि कब और कैसे शुरुआत करें.

बुर्का प्रकरण पर विपक्ष को जवाब

मुख्यमंत्री द्वारा एक डॉक्टर से बुर्का हटाने के विवाद पर श्रवण कुमार ने कहा कि मामला गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. मुख्यमंत्री हालचाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही थी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए जो काम किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं. शिक्षा, पुलिस भर्ती और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी इसका उदाहरण है.