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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक

बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक

Social Security Pension Yojana: सम्राट चौधरी सरकार की ओर से बिहार में सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में 11-1100 रुपये भेजे जाएंगे. इसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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बिहार सरकार ने पेंशनधारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. पेंशन पाने वाले सभी बुजुर्गों को सम्राट चौधरी सरकार सौगात देने जा रही है. आज (बुधवार, 10 जून) को सभी लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपये आने हैं. दरअसल, पिछले ही साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले पैसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए थे. 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का कार्यक्रम आज (बुधवार, 10 जून) को 11.00 बजे होना था. इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे. वहीं, समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की.

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: 'नौसिखिए मुख्यमंत्री को…', तेजस्वी यादव का CM सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, सलाह भी दी

अपना खाता ऐसे करें चेक

पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुंचे या नहीं, यह चेक करने का तरीका काफी आसान है. इसके लिए आप ऑफिशियल पोर्टल www.sspmis.bihar.gov.in पर जाकर Elabharti Beneficiary Status पर क्लिक करें. इसके बाद वर्तमान वित्त वर्ष चुनें और बेनेफिशियरी आईडी डालकर सर्च करें. आपके अकाउंट में कब-कब पैसा आया, उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर खुल जाएगी.

पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने का तरीका

वहीं, अगर आपने अभी तक किसी सरकारी पेंशन योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल से ऑफिशियल पोर्टल खोलें और Register for MVPY पर क्लिक करें. आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा. इसमें डिटेल भरकर आधार कार्ड से वेरिफाई करें. जो जरूरी दस्तावेज मांगे जाएं उनकी डिजिटल कॉपी अपलोड कर सबमिट कर दें.

पेंशनधारकों के लिए कितनी सरकारी योजनाएं? 

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
बिहार निशक्तता पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

यह भी पढ़ें: बिहार टेंडर घोटाला: SVU की बड़ी कार्रवाई, रिशु श्री से जुड़े 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 10 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Social Security Pension Yojana
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