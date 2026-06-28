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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BJP विधायक सुधीर दादा गाडगीळ सड़क हादसे में घायल, कार के एयरबैग ने बचाई जान

महाराष्ट्र: BJP विधायक सुधीर दादा गाडगीळ सड़क हादसे में घायल, कार के एयरबैग ने बचाई जान

Maharashtra News In Hindi: रत्नागिरी-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांगली से बीजेपी विधायक सुधीर दादा गाडगीळ की कार के सामने बाइक के आने से एक्सीडेंट हो गया. हादसे में विधायक के हाथ में चोट आई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 28 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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महाराष्ट्र के सांगली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुधीर दादा गाडगीळ की कार का रत्नागिरी-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में विधायक के हाथ में चोट आई है. उन्हें निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है. वहीं कार के एयरबैग समय पर खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया.

कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे विधायक और अंगरक्षक

बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक सुधीर दादा गाडगीळ अपने निजी सहायक (पीए), अंगरक्षक, फोटोग्राफर और चालक के साथ चार पहिया वाहन से उगार में एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे. वापसी के दौरान रत्नागिरी-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंकली की ओर जाते समय वडडी और कृष्णा घाट के बीच अचानक एक मोटरसाइकिल उनकी कार के सामने आ गई. बाइक सवार को बचाने की कोशिश में कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे विधायक सुधीर गाडगीळ को केवल हाथ की उंगली में मामूली चोट आई और बड़ा हादसा टल गया.

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दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक घायल, सरकारी अस्पताल में भर्ती 

कार में मौजूद अंगरक्षक नागेश भोखरे, फोटोग्राफर विकास गुंडप और चालक गणपती दरेकर पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई. वहीं, दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से मिरज के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.

हादसे के बाद विधायक सुधीर गाडगीळ को दूसरे वाहन से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारु कराया.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS ROAD ACCIDENT
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