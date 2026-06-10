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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार टेंडर घोटाला: SVU की बड़ी कार्रवाई, रिशु श्री से जुड़े 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार

बिहार टेंडर घोटाला: SVU की बड़ी कार्रवाई, रिशु श्री से जुड़े 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार

Bihar News In Hindi: बिहार टेंडर घोटाले में SVU ने रिशु श्री से जुड़े तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास और उमेश कुमार सिंह पर अनियमितताओं और रिश्वतखोरी के आरोप हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 10 Jun 2026 11:21 AM (IST)
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बिहार में चर्चित टेंडर घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें दो मौजूदा निलंबित अधिकारी और एक सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए सभी अधिकारी ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े माने जा रहे हैं.

SVU ने आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मुमुक्षु चौधरी (निलंबित, पूर्व संयुक्त सचिव, वित्त विभाग), तारिणी दास (सेवानिवृत्त, पूर्व मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग) और उमेश कुमार सिंह (निलंबित, पूर्व कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग) शामिल हैं.

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क्या हैं आरोप?

मुमुक्षु चौधरी पर नगर निकायों में पदस्थापन के दौरान रिशु श्री की कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और टेंडरों में अनियमितताओं का आरोप है. तारिणी दास पर सरकारी निर्माण कार्यों और टेंडरों में प्रभाव का दुरुपयोग कर कंपनियों को फायदा पहुंचाने तो उमेश कुमार सिंह पर रिशु श्री से जुड़े ठेकेदारों से रिश्वत लेने और बिल भुगतान में अनियमितता करने का आरोप है.

ED की जांच भी जारी

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले से ही जांच कर रहा है. ED ने इन अधिकारियों के यहां छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज बरामद हुए थे. ED की रिपोर्ट और छापेमारी के तथ्यों के आधार पर SVU ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज की थी. 

रिशु श्री पहले ही गिरफ्तार

बता दें कि इस घोटाले में मुख्य आरोपी ठेकेदार रिशु श्री को SVU ने कुछ दिनों पहले पटना से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि रिशु श्री ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को ‘मैनेज’ कर विभिन्न विभागों के टेंडर अपनी कंपनियों और चहेते ठेकेदारों को दिलवाए थे. SVU की इस कार्रवाई से अब कई अन्य मौजूदा अधिकारियों के भी जांच के दायरे में आने की संभावना है.

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Published at : 10 Jun 2026 11:21 AM (IST)
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