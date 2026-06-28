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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं

'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं

टीवी एक्टर अली गोनी और जैस्मिन भसीन की शादी का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं. अब बार-बार शादी को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर अली गोनी ने खुलकर रिएक्ट किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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टीवी के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक अली गोनी और जैस्मिन भसीन अक्सर अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. फैंस से लेकर पैपराजी तक हर कोई उनसे यही सवाल पूछता है कि आखिर दोनों शादी कब करेंगे. अब लगातार पूछे जा रहे इन सवालों पर अली गोनी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खुलकर प्रतिक्रिया दी है.

शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी
अली गोनी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने शादी के सवालों को लेकर रिएक्ट किया है. अली गोनी ने पोस्ट में लिखा जब शादी करनी होगी खुद बता दूंगा सबको. मेरे रिश्तेदार मेरे इतने पीछे नहीं पड़े जितने यहां इंस्टा पर लोग पड़े हैं. अपना अपना काम करो और खुश रहने दो.'

जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं

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वहीं अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत में जब अली गोनी से शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इस मामले में सब कुछ अल्लाह के हाथ में हैं. वहीं उन्होंने जैस्मिन के बारे में बताया कि वो शादी के लिए तैयार है. हालांकि, अली भी जल्द जैस्मिन से शादी करना चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने हिंट देते हुए कहा कि इस साल उनकी शादी हो सकती हैं.

कहां से शुरू हुआ प्यार का रिश्ता?
बता दें कपल काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहा है. दोनों की दोस्ती रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' से शुरू हुई थी. हालांकि 'बिग बॉस 14' से दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया. तब से ये दोनों साथ हैं. अली और जैस्मिन अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे संग फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. 

वहीं, आज 28 जून को जैस्मिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर अली ने इंस्टग्राम पर जैस्मिन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो केक कट करती हुई नजर आ रही हैं.

जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं

जैस्मिन एक बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आने वाली हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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Jasmin Bhasin Aly Goni
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