अपनी बहन का किराया देने लगा बच्चा तो ऑटो ड्राइवर ने दिखाई दरियादिली, जीत लिया लोगों का दिल

आज के दौर में जहां अक्सर स्वार्थ और जल्दबाजी की खबरें सामने आती हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक छोटा सा वीडियो इंसानियत और अच्छे संस्कारों की खूबसूरत मिसाल बन गया है. इस वीडियो में एक मासूम बच्चे ने अपनी छोटी बहन और उसकी सहेली के लिए जो किया, उसने एक ऑटो ड्राइवर का दिल छू लिया. बच्चे की मासूमियत और सोच से प्रभावित होकर ड्राइवर ने भी ऐसा फैसला लिया, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे दिल वाले लोग मौजूद हैं.

बच्चे की मासूमियत और ड्राइवर की दरियादिली हुई वायरल

वीडियो में एक छोटा लड़का अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए ऑटो में जाता है. उसी ऑटो में एक दूसरी स्कूली बच्ची भी बैठी होती है. स्कूल पहुंचने के बाद दोनों बच्चियां उतरकर अंदर चली जाती हैं, जबकि लड़का तीनों का किराया देने के लिए रुक जाता है. तभी ऑटो ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या दोनों लड़कियां उसकी बहन हैं. इस पर बच्चा मुस्कुराते हुए बताता है कि सिर्फ एक उसकी बहन है. दूसरी बच्ची को देर हो रही थी, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ऑटो में ले आया.

A boy dropped his sister and another girl at school in an auto-rickshaw. He was paying the driver.



AUTO DRIVER: Are they both your sisters?



BOY: No, only one is my sister. The other girl couldn’t find an auto, so I asked her to come with us.



DRIVER: Then it’s okay. You don’t… pic.twitter.com/u3592zjrbH — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) June 25, 2026

ऑटो ड्राइवर ने जो किया, उसने जीत लिया दिल

बच्चे की बात सुनकर ऑटो ड्राइवर भावुक हो जाता है. वह किराया लेने से साफ मना कर देता है और कहता है कि इन पैसों से अपने और अपनी बहन के लिए कुछ खा लेना. ड्राइवर बताता है कि उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगकर स्कूल जाता था. उसने कहा कि बच्चों के चेहरे की खुशी उसके लिए किसी भी किराए से ज्यादा कीमती है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बच्चे और ऑटो ड्राइवर दोनों की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी छोटी उम्र में भी यह बच्चा एक सच्चा जेंटलमैन है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "यह वीडियो देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया." कई लोगों ने इसे इंसानियत, संस्कार और दयालुता की सबसे खूबसूरत मिसाल बताया. वीडियो को @lakshaymehta08 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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