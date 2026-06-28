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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अपनी बहन का किराया देने लगा बच्चा तो ऑटो ड्राइवर ने दिखाई दरियादिली, जीत लिया लोगों का दिल

Video: अपनी बहन का किराया देने लगा बच्चा तो ऑटो ड्राइवर ने दिखाई दरियादिली, जीत लिया लोगों का दिल

एक छोटा लड़का अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए ऑटो में जाता है. उसी ऑटो में एक दूसरी स्कूली बच्ची भी बैठी होती है. स्कूल पहुंचने के बाद दोनों बच्चियां उतरकर अंदर चली जाती हैं

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 10:24 AM (IST)
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आज के दौर में जहां अक्सर स्वार्थ और जल्दबाजी की खबरें सामने आती हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक छोटा सा वीडियो इंसानियत और अच्छे संस्कारों की खूबसूरत मिसाल बन गया है. इस वीडियो में एक मासूम बच्चे ने अपनी छोटी बहन और उसकी सहेली के लिए जो किया, उसने एक ऑटो ड्राइवर का दिल छू लिया. बच्चे की मासूमियत और सोच से प्रभावित होकर ड्राइवर ने भी ऐसा फैसला लिया, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे दिल वाले लोग मौजूद हैं.

बच्चे की मासूमियत और ड्राइवर की दरियादिली हुई वायरल

वीडियो में एक छोटा लड़का अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए ऑटो में जाता है. उसी ऑटो में एक दूसरी स्कूली बच्ची भी बैठी होती है. स्कूल पहुंचने के बाद दोनों बच्चियां उतरकर अंदर चली जाती हैं, जबकि लड़का तीनों का किराया देने के लिए रुक जाता है. तभी ऑटो ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या दोनों लड़कियां उसकी बहन हैं. इस पर बच्चा मुस्कुराते हुए बताता है कि सिर्फ एक उसकी बहन है. दूसरी बच्ची को देर हो रही थी, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ऑटो में ले आया.

ऑटो ड्राइवर ने जो किया, उसने जीत लिया दिल

बच्चे की बात सुनकर ऑटो ड्राइवर भावुक हो जाता है. वह किराया लेने से साफ मना कर देता है और कहता है कि इन पैसों से अपने और अपनी बहन के लिए कुछ खा लेना. ड्राइवर बताता है कि उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगकर स्कूल जाता था. उसने कहा कि बच्चों के चेहरे की खुशी उसके लिए किसी भी किराए से ज्यादा कीमती है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बच्चे और ऑटो ड्राइवर दोनों की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी छोटी उम्र में भी यह बच्चा एक सच्चा जेंटलमैन है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "यह वीडियो देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया." कई लोगों ने इसे इंसानियत, संस्कार और दयालुता की सबसे खूबसूरत मिसाल बताया. वीडियो को @lakshaymehta08 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 10:23 AM (IST)
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