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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में मानसून की रफ्तार तेज...जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, पटना समेत 24 जिलों में बारिश

बिहार में मानसून की रफ्तार तेज...जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, पटना समेत 24 जिलों में बारिश

Bihar Rain Today: पटना साहित 24 जिलों में रविवार (28 जून) की सुबह बारिश हुई. फिलहाल बिहारवासियों को जल्द गर्मी से राहत मिलेगी. फिलहाल कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 08:38 AM (IST)
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बिहार में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है. पटना समेत 24 जिलों में रविवार (28 जून) की सुबह में बारिश हुई है. मौसम विभाह ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. जून महीने में समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है. परंतु उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आकर मानसून रुक गया और दक्षिण बिहार में पिछले दो सप्ताह से भीषण गर्मी दर्ज हो रही हैं. 

कभी-कभी, कहीं-कहीं हल्की या मध्यम स्तर की बारिश हो रही है, लेकिन तापमान में वृद्धि से उमस गर्मी बरकरार है. रविवार को मौसम में बदलाव होने की संभावना दिख रही है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून की गति धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और उसका असर आगामी  2 जुलाई तक देखा जा सकता है. रविवार से मानसून की गति बढ़ेगी और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होगी.

कई जिलों में 2 जून तक तापमान में गिरावट

2 जून तक राज्य के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश के साथ तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी. रविवार को दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके और मध्य इलाके तथा उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके में मध्यम स्तर की बारिश, तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने तथा मेघ गर्जन और बिजली चमकने की संभावना दर्ज की गई है. इसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है. 

राजधानी पटना के फतुहा, खुसरूपुर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी 23 प्रखंडों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और सुबह से पटना जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई. सुबह-सुबह झमाझम बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दिन में अगर कड़ी धूप निकली तो पहले की तरह आज भी तापमान 40 डिग्री के करीब रहने की संभावना बन सकती है. 

अगर बारिश की स्थिति बढ़ती गई तो तापमान में 5 से 6 डिग्री गिरावट रहेगी. पटना के अलावा दक्षिण बिहार के नालंदा, गयाजी, अरवल, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, सारण, मुंगेर और दरभंगा में सुबह 4:00 के बाद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. इन जिलों में कई जगहों पर वर्षा दर्ज की गई है और बादल बने हुए हैं.

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने रविवार को कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी है तो अन्य जिलों में भी बारिश की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम इलाके के कैमूर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, गयाजी और शेखपुरा जिले में हीट वेव की स्थिति भी बनी रह सकती है. बीते शनिवार को दक्षिण बिहार भीषण गर्मी  में की चपेट में रहा. उत्तर बिहार के कई जिले में बारिश देखने को मिली. 

सबसे अधिक मधेपुरा में 76.2 मिलीमीटर के साथ भारी बारिश दर्ज की गई. तो दक्षिण बिहार के 6 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान के साथ हीटवेव की स्थिति रही. सबसे अधिक तापमान कैमूर में 41.7 डिग्री सेल्सियस रहा और यहां हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन शेखपुरा में 41. 01 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

यहां भीषण हीटवेव की स्थिति रही और सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा गयाजी, बक्सर, डेहरी और औरंगाबाद में भी 40 डिग्री से ऊपर तापमान के साथ हीटवेव की स्थिति रही. राजधानी पटना में 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा तो दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में शनिवार (27 जून) को उमस गर्मी बरकरार रही.

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Published at : 28 Jun 2026 08:36 AM (IST)
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