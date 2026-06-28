पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट

रूस ने अमेरिका से बढ़ते खतरे को देखते हुए कई बेहद ताकतवर हथियार बनाए हैं. ये हथियार अकेले ही भारी तबाही मचा सकते हैं. खास बात यह है कि रूस ने अभी तक इन हथियारों को किसी दूसरे देश को नहीं बेचा है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कई बार इन पांच बड़े रणनीतिक हथियारों का जिक्र कर चुके हैं. उनका कहना है कि ये हथियार रूस की सैन्य ताकत को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं.

रूस इन हथियारों को अपनी रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा आधार मानता है. व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि ये हथियार रूस की सुरक्षा और वैश्विक सैन्य संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

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Oreshnik: ओरेश्निक रूस की नई मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक वारहेड से लैस है. इसकी रेंज 1,000 से 5,500 किलोमीटर तक बताई जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है, जो लगभग मैक 10 तक पहुंच सकती है. इतनी तेज रफ्तार के कारण इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल माना जाता है. यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वारहेड ले जा सकती है. रूस का दावा है कि यह मोटी कंक्रीट बंकरों को भी नष्ट कर सकती है.

Burevestnik: बुरेवेस्टनिक दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती है क्योंकि यह न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है. इसका मतलब है कि इसकी रेंज लगभग असीमित हो सकती है. यह लंबी दूरी तय कर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला कर सकती है. रूस का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर सकती है.

Poseidon: पोसाइडन एक मानवरहित न्यूक्लियर ऑपरेटेड अंडरवॉटर ड्रोन है, जिसे सुपर टॉरपीडो भी कहा जाता है. इसका इस्तेमाल दुश्मन के बंदरगाहों, नौसैनिक अड्डों और एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए किया जा सकता है. इसकी खास बात यह है कि यह समुद्र की बहुत गहराई में जाकर बेहद तेज गति से हमला कर सकता है. इसके जरिए सुनामी जैसी विनाशकारी स्थिति भी पैदा की जा सकती है.

RS-28 Sarmat: सरमत रूस की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है. इसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है. यह कई परमाणु वारहेड एक साथ ले जा सकती है और अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है. इसे पुरानी सोवियत मिसाइलों की जगह लाने के लिए बनाया गया है. रूस का दावा है कि यह दुनिया की सबसे एडवांस रणनीतिक मिसाइलों में से एक है.

Avangard: अवांगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसकी स्पीड मैक 27 से 30 तक पहुंच सकती है. यह साउंड की स्पीड से 27-30 गुना तेज है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके उड़ने का तरीक है. यह सीधी लाइन में नहीं उड़ता, बल्कि ज़िग-ज़ैग मूवमेंट करता है, जिससे इसे ट्रैक करना और मार गिराना बेहद कठिन हो जाता है.

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