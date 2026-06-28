Geo News Ban: पाकिस्तान में मीडिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. पाकिस्तान सरकार ने देश के सबसे बड़े न्यूज चैनलों में शामिल जियो न्यूज का टीवी लाइसेंस और प्रसारण 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. सरकार का कहना है कि चैनल के एक कार्यक्रम में ऐसे दृश्य दिखाए गए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इस मामले में आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है.

जियो न्यूज पर 15 दिन का प्रतिबंध

पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करने वाली पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने आधी रात को आदेश जारी कर जियो न्यूज के टीवी लाइसेंस और प्रसारण को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया.

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धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप

PEMRA के आदेश में कहा गया है कि जियो न्यूज ने शुक्रवार सुबह प्रसारित अपने कार्यक्रम "सफ़र ए इश्क़" में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इसी आधार पर चैनल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.

मामला जांच के लिए रेगुलेटरी काउंसिल को भेजा गया

PEMRA ने इस मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रेगुलेटरी काउंसिल के पास भेज दिया है. जांच के बाद पाकिस्तान के कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जियो न्यूज को अपने स्तर पर भी पूरे मामले की आंतरिक जांच करने के निर्देश दिए हैं. चैनल से कहा गया है कि वह कार्यक्रम के प्रसारण और उससे जुड़े तथ्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट पेश करे.



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शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई मरकजी जमीअत अहले हदीस के प्रमुख इब्तिशाम जहीर की शिकायत के बाद की गई. इब्तिशाम जहीर को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मुहम्मद सईद का पुराना सहयोगी भी बताया जाता है. शिकायत मिलने के बाद पाकिस्तान सरकार ने जियो न्यूज के खिलाफ यह कार्रवाई की.