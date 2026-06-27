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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के भाई को धमकी देने के आरोप पर पुलिस का बयान, 'खुद मृतक के परिजनों ने...'

भरत तिवारी के भाई को धमकी देने के आरोप पर पुलिस का बयान, 'खुद मृतक के परिजनों ने...'

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी मामले में SP भोजपुर पर लगे धमकी के आरोपों का पुलिस ने खंडन किया है. बयान में कहा गया कि एसपी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 11:28 PM (IST)
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चर्चित भरत तिवारी मामले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) भोजपुर पर लगाए गए धमकी के आरोपों को लेकर अब भोजपुर पुलिस ने अपना पक्ष सामने रखा है. शनिवार को एसपी कार्यालय की ओर से जारी बयान में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया गया, जिनमें दावा किया गया था कि एसपी ने मृतक भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी को अलग ले जाकर धमकाया था. पुलिस ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और निराधार बताया है.

पुलिस के मुताबिक, एसपी भोजपुर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर केवल संवेदना व्यक्त करने और घटना की निष्पक्ष जांच के लिए परिवार का पक्ष जानने पहुंचे थे. पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य पीड़ित परिवार को भरोसा देना था कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी. इस दौरान शाहपुर थाना की एक महिला पुलिसकर्मी भी घर के मुख्य दरवाजे पर मौजूद थीं.

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परिजनों के कहने पर हुई अलग बातचीत

बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान खुद मृतक के परिजनों ने एसपी से भीड़ से कुछ कदम दूर जाकर बात करने का अनुरोध किया था. इसी अनुरोध के बाद 3 से 4 कदम की दूरी पर सामान्य बातचीत हुई. इस दौरान परिवार ने अपनी सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग रखी. पुलिस का कहना है कि इस बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया और इसे धमकी देने की घटना बताना पूरी तरह गलत है.

भोजपुर पुलिस ने साफ कहा है कि एसपी द्वारा किसी भी तरह की धमकी देने या दबाव बनाने जैसी कोई घटना नहीं हुई. विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चंदन तिवारी का बयान किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आकर दिया गया है. हालांकि पुलिस ने किसी व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं लिया.

भ्रामक खबरों से बचने की अपील

भोजपुर पुलिस ने कहा कि वह भरत तिवारी के परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर प्रसारित अपुष्ट और भ्रामक खबरों पर भरोसा न करें. पुलिस ने कहा कि किसी भी मामले में केवल आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें, ताकि अफवाहों से बचा जा सके और जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो.

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Published at : 27 Jun 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Bhojpur Police BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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