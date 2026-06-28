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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMoong Dal Cheela Recipe: घर पर ऐसे बनाएं मूंग दाल का चीला, शाम के स्नैक्स के लिए रहेगा बेस्ट

Moong Dal Cheela Recipe: घर पर ऐसे बनाएं मूंग दाल का चीला, शाम के स्नैक्स के लिए रहेगा बेस्ट

Moong Dal Cheela Recipe : अगर आप बाजार का तैयार आटा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी जगह दाल को अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं, तो मूंग दाल का चीला आपके लिए बेस्ट है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Jun 2026 10:30 AM (IST)
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Moong Dal Cheela Recipe : शाम के समय अक्सर कुछ हल्का, टेस्टी और पेट भरने वाला कोई स्नैक्स खाने को का मन करता है. ऐसे में हर दिन तला-भुना खाना खाना सही नहीं माना जाता है. अगर आप भी घर पर आसानी से बनने वाला हेल्दी स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो मूंग दाल का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. कई लोगों को बेसन का चीला पसंद आता है क्योंकि उसका घोल जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप बाजार का तैयार आटा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी जगह दाल को अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं, तो मूंग दाल का चीला आपके लिए बेस्ट है. यह बेसन के चीले की तुलना में आसानी से पच जाता है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर कैसे मूंग दाल का चीला बनाएं, जो शाम के स्नैक्स के लिए बेस्ट रहेगा. 

किस से बनाया जाता है मूंग दाल का चीला?

मूंग दाल का चीला भीगी हुई और पीसी हुई मूंग दाल के घोल से बनाया जाता है. इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए जीरा, ताजा अदरक और हरी या सूखी लाल मिर्च डाली जाती है. इसके अलावा पोषण बढ़ाने के लिए इसमें प्याज, गाजर, टमाटर और हरा धनिया जैसी सब्जियां भी मिलाई जा सकती हैं. इसके बाद तैयार घोल को गरम तवे पर पतले पैनकेक की तरह फैलाकर घी या तेल में दोनों तरफ से पकाया जाता है. मूंग दाल का चीला जल्दी बनने वाली रेसिपी है. इसे बनाने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है. 

यह भी पढ़ें - Himalayan Breakfast: बटर-टी से लेकर सेल रोटी तक, पहाड़ों के लोगों को दिनभर फौलादी एनर्जी देती हैं ये चीजें

घर पर कैसे मूंग दाल का चीला बनाएं

1. एक बड़े बर्तन में 1 कप मूंग दाल लें और इसे कम से कम तीन बार अच्छी तरह धो लें. अब इसमें ताजा पानी डालकर 15 से 20 मिनट तक भिगो दें. दाल भीगने के दौरान चाहें तो इसके साथ खाने के लिए नारियल की चटनी, धनिया की चटनी या लहसुन की चटनी तैयार कर सकते हैं.

2. अगर आप ओट्स डालना चाहते हैं, तो दाल भीगने के दौरान 1 कप रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओट्स को मिक्सर में डालें. अब इसमें 2 छोटे चम्मच जीरा और 1 से 3 सूखी लाल मिर्च  या 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स डालें. इन सभी को बारीक पीस लें और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें.

3. भीगी हुई मूंग दाल का पानी निकाल दें और एक बार फिर धो लें. अब मिक्सर में भीगी हुई मूंग दाल,  अदरक ,  हल्दी , हरी मिर्च और पानी डालें. इन सभी को पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें. 

4.  अब इसमें पिसा हुआ ओट्स पाउडर और नमक मिलाएं.अगर ओट्स नहीं डाल रहे हैं, तो नमक थोड़ा कम रखें. इसके बाद अच्छी तरह मिलाएं. जिससे घोल एक जैसा हो जाए. घोल को गाढ़ा लेकिन आसानी से बहने लायक बनाने के लिए जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं. अगर दाल ज्यादा देर तक भीगी रही हो, तो कम पानी की जरूरत पड़ेगी. 

5. एक तवा तेज आंच पर गरम करें. तवा गरम होने के बाद आंच को जरूरत के अनुसार रखें. तवा बहुत ज्यादा धुआं छोड़ने वाला गरम नहीं होना चाहिए. 

6. अब घोल तवे के बीच में डालें और उसे धीरे-धीरे गोल घुमाते हुए जितना हो सके पतला फैलाएं. इसे डोसे जितना पतला नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बहुत मोटा भी न रखें. किनारों पर लगभग आधा छोटा चम्मच घी या तेल डालें.जब चीला पकने लगेगा, तो उसके किनारे तवे से अपने आप छूटने लगेंगे. अब इसे पलट दें और दूसरी तरफ भी हल्का दबाते हुए पकाएं.  दोनों तरफ सुनहरे से हल्के भूरे रंग के निशान आने तक इसे अच्छी तरह सेकें और फिर प्लेट में निकाल लें.

यह भी पढ़ें - Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार

Published at : 28 Jun 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Food Evening Snacks Healthy Recipes Moong Dal Cheela Recipe Moong Dal Cheela LIfestyle
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