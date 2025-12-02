बिहार: पहले शादी और फिर… 2 बच्चों संग जेल अधीक्षक के आवास पर पहुंची महिला, हो गया बवाल!

समस्तीपुर के दलसिंहसराय कोनैला उप-कारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार के सरकारी आवास पर बीते करीब 10 दिनों से एक हाईवोल्टेज मामला चल रहा है जिसकी जानकारी बीते सोमवार (01 दिसंबर, 2025) को सामने आई जब डायल 112 की टीम पहुंची. यहां दो बच्चों के साथ एक महिला (बच्चों की मां) ने खूब हाईवोल्टेज ड्रामा किया.

महिला अमृता कुमारी का कहना था कि उसने सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार से जुलाई 2022 में शादी की है. दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे. वर्षों से आदित्य कुमार उसके साथ यौन शोषण कर रहा है. अब वे माता-पिता के दबाव में उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है.

अभी महिला का पहले पति से नहीं हुआ तलाक

दरअसल महिला बिहार के नवादा निवासी विजय शंकर की पत्नी है. उसने बताया कि उसके पति ने पहले ही तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन दे रखा है. अभी मामला चल रहा है. तलाक से जुड़ी परिस्थितियों में ही उसका आदित्य से संपर्क हुआ था. इसके बाद गया के विष्णुपद मंदिर में शादी कर ली. अब छोड़ने की बात कर रहा है. हालांकि शादी की तस्वीर या वीडियो नहीं है. अमृता के दोनों बच्चों (बेटी और बेटा) के बारे में आदित्य कुमार को पता था.

अमृता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आदित्य बात नहीं कर रहा है. महिला ने कहा कि वह न्याय चाहती है. दूसरी ओर आदित्य कुमार के पिता दिलीप सिंह ने कहा कि महिला अमृता का तलाक अभी कोर्ट में पूरा नहीं हुआ है इसलिए दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अमृता ने उनके बेटे से दस लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है. हालांकि अमृता ने इन आरोपों को नकार दिया है.

महिला के आवेदन पर थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी

सोमवार को पुलिस जब महिला और उसके बच्चों को लेकर थाना पहुंची तो पूछताछ शुरू की गई. पुलिस की निगरानी में मेडिकल टेस्ट हुआ. जांच के बाद उसे महिला थाना समस्तीपुर भेज दिया गया. इस संबंध में दलसिंहसराय एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई में जुट गई है.

