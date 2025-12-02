बिहार: सरकार नई… सिस्टम वही! किशनगंज में 2.50 लाख रुपये घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार

बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का हाल ही में गठन हुआ, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. घूस से संबंधित एक ताजा मामला बिहार के किशनगंज से सामने आया है. मंगलवार (02 दिसंबर, 2025) को निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2.50 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. किशनगंज में हुई इस कार्रवाई से विभाग के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

जमीन परिमार्जन के लिए मांगे गए थे रुपये

बताया जाता है कि निगरानी विभाग की टीम को खगड़ा निवासी ओवैस अंसारी ने शिकायत की थी. कहा था कि जमीन परिमार्जन के नाम पर राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान की ओर से 2 लाख 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं. इसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने जांच के बाद मामले को सत्य पाया. इसके बाद मंगलवार को प्लान के तहत एक्शन हुआ.

निगरानी की टीम ने राजदीप पासवान को प्रखंड कार्यालय के निकट स्थित एक होटल से घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में निगरानी के डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि ओवैस अंसारी ने शिकायत की थी. इसके बाद आज (मंगलवार) सात सदस्यीय टीम ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों राजदीप पासवान को गिरफ्तार किया. खबर लिखे जाने तक निगरानी विभाग की टीम घूसखोर कर्मचारी को पटना ले जाने की तैयारी में जुटी थी.

अभी हाल ही में नालंदा में हुई थी कार्रवाई

बता दें कि घूस लेने का ये पहला कोई मामला नहीं है. लगातार निगरानी विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है लेकिन कर्मचारी ये पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं. अभी हाल ही में नालंदा के करायपरसुराय अंचल में तैनात हल्का कर्मचारी संजय कुमार को 4,500 रुपये घूस लेते रंगे हाथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया था. अब किशनगंज में 2.50 लाख घूस का मामला आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों या पदाधिकारियों में कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है.

