विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट दिया है. फर्म ने अनुमान लगाया है कि भारत पर लागू अमेरिका का 50 प्रतिशत टैरिफ संशोधित होकर सिर्फ 20 प्रतिशत किया जा सकता है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर छह दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच पॉजिटिव डील होने वाली है.

नोमुरा ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते का नतीजा अभी भी अनिश्चित बना हुआ है. फर्म का कहना है कि दोनों देशों की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलने के बावजूद समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं. हालांकि, फर्म ने भरोसा जताया है कि जल्दी ही भारत और अमेरिका के बीच डील हो जाएगी और भारत पर लगा अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत के आसपास तय किया जाएगा. विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा है कि शेयर बाजार को उम्मीद है कि साल के अंत तक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो जाएगी.

नोमुरा ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर अपने अनुमान में भी बदलाव किया है. उसने वित्त वर्ष 2026 के लिए ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन दिसंबर के लिए 25 बेसिस पॉइंट्स कटौती को बरकरार रखा है. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जुलाई से सितंबर में भारत ने 8.2 प्रतिशत के जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ वृद्धि की है.

अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. जनवरी में सत्ता संभालने के बाद पहले चीन और फिर भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने हेवी टैरिफ लगाए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, आईएमएफ जैसी बड़ी संस्थाओं ने कहा था कि अमेरिकी टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे. फर्म का अनुमान था कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी. अब भारत का ये ग्रोथ रेट देखकर पूरी दुनिया हैरान है.