बिहार: 'बीमारी है तो धीरे-धीरे डोज दे रहे', बोले विजय कुमार सिन्हा, '31 मार्च तक…'

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद उप मुख्यमंत्री सह विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं. बुधवार (07 जनवरी, 2026) को उन्होंने कड़े तेवर में कहा कि गलत करने वालों को हम डोज दे रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे दिया जा रहा है ताकि बीमारी ठीक हो. ज्यादा देने से देने रिएक्शन हो जाएगा. उन्होंने टाइमलाइन देते हुए कहा कि 31 मार्च तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सब कुछ ठीक हो जाएगा. लोगों की जमीन संबंधित समस्या दूर हो जाएगी.

दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने अपने विभाग के कार्यालय कक्ष में बुधवार को चार पुस्तकों का लोकार्पण किया. इस मौके पर उक्त बातें कहीं. उन्होंने यह भी कहा कि अभी महत्वपूर्ण काम पीएम किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फार्मर आईडी बनाना है जो युद्धस्तर पर कराया जा रहा है. इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय के अधिकारियों की टीम जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त कर पर्यवेक्षण का कार्य कर रही है. ये राज्य के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान है.

एक बार में नहीं हो सकता चमत्कार: विजय सिन्हा

इस दौरान मीडिया से बातचीत में भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफिया पर कार्रवाई को लेकर विजय सिन्हा ने कहा, "चमत्कार एक बार में नहीं हो सकता है. बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे-धीरे दे रहे हैं. किसको कितना डोज चाहिए वह देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डोज पड़ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, रिएक्शन भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा डोज दे करके बीमारी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं."

'गलत मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले नहीं बचेंगे'

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है 31 मार्च (2026) तक और सुखद वातावरण बनेगा और सरकार की नई पहल पर हमारे बिहार की जनता गौरवान्वित होगी. हम गलत करेंगे तो हम पर भी कार्रवाई होगी. बिहार में गलत मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले नहीं बचेंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सख्त निर्देश है और हम लोग वैसे लोगों को चिह्नित कर रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से बिहार के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, इसमें मेरा प्रयास है जनता के विश्वास पर हम खरा उतरें."

