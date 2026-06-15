राजगीर में दो युवकों को हत्या, चोरी के आरोप में लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला

नालंदा के राजगीर में सोमवार (15 जून, 2026) की सुबह चोरी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. पिटाई से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी इलाज के दौरान पटना में मौत हुई है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पिटाई करने वालों की पहचान की जा रही है.

दीपनगर के गंजपर के रहने वाले थे दोनों

मृतकों की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के गंजपर गांव निवासी अमरदीप पासवान के 22 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार और नरेश पासवान के 21 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार के रूप में हुई है. दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले थे. घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है.

…और दोनों युवकों को बांधकर पीटा

घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत झूनूकिया बाबा के पास दो युवक मलमास मेला घूमने पहुंचे थे. इसी दौरान उन पर चोरी करने का लोगों ने आरोप लगाया. स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर बांध दिया और पिटाई कर दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने पर राजगीर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा. यहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच (पटना) रेफर किया गया जहां दोनों की मौत हो गई.

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पिटाई करने वालों की पहचान में जुटी पुलिस

इस पूरे मामले में राजगीर डीएसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी के आरोप में दो युवकों को पकड़कर रखा गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया था. उस समय उनकी हालत गंभीर थी. बाद में पीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. डीएसपी ने कहा कि पिटाई करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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