'प्रशांत किशोर Gen-Z के हीरो हैं, बिहार का चेहरा हैं' शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा- PK को जिताओ

बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को खुला समर्थन दे दिया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर को “जन-नेता” और “Gen-Z युवा पीढ़ी का हीरो” बताते हुए उन्हें जिताने की अपील की है.

शत्रुघ्न सिन्हा ने X (पूर्व ट्विटर) पर प्रशांत किशोर के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा-

“एक मशहूर कहावत है… ‘जब अच्छे लोग राजनीति में आने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें बुरे लोगों के शासन में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए.’ इसी सोच के साथ मैं राजनीति में आया था. अब कई लोग इसमें शामिल हुए हैं, खासकर हमारे सबसे चहेते और लोकप्रिय जन-नेता, जो सही मायनों में ‘जेन-ज़ी’ (Gen Z) युवा पीढ़ी के हीरो हैं - @PrashantKishor। वे निश्चित रूप से बिहार का चेहरा लगते हैं; आखिरकार, उनकी जीत आने वाली पीढ़ी और बिहार की भावी पीढ़ी के लिए है. PK का समर्थन करें. PK को वोट दें. जय बिहार, जय हिंद.”

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पहले भी कई बार कर चुके हैं PK की तारीफ

यह शत्रुघ्न सिन्हा का प्रशांत किशोर के प्रति लगातार समर्थन है. इससे पहले भी वे कई बार PK की तारीफ कर चुके हैं. राजनीतिक गलियारों में इस समर्थन को काफी महत्व दिया जा रहा है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक वरिष्ठ अभिनेता और अनुभवी नेता हैं. TMC सांसद होने के बावजूद उन्होंने बिहार की उपचुनाव में प्रशांत किशोर के लिए अपील की है, जो बिहार की राजनीति में युवा चेहरे के रूप में PK की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.

प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं और बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं. 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले यह समर्थन उनके लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है, खासकर युवा और नई पीढ़ी के मतदाताओं में.

शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान बिहार की राजनीति में “अच्छे लोगों” की भागीदारी पर जोर देता है. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार की आने वाली पीढ़ी के लिए आशा की किरण हैं.

बांकीपुर उपचुनाव के लिए कल मतदान

बांकीपुर सीट पर 25 उम्मीदवार मैदान में हैं और 30 जुलाई को मतदान होगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज नेता का समर्थन मिलने से प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति को मजबूती मिली है.

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