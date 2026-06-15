रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'गोली चलती है, हत्या होती है, तो…'

पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव (Prince Yadav) की नेपाल में हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (15 जून, 2026) को पटना एयरपोर्ट पर जब वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो इस घटना पर उनसे सवाल किया गया. उन्होंने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की.

रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोगों को ये खबर मिली है… इस बात का दुख है… हम लोगों की संवेदना है… रौशन जी और उनके परिजनों के साथ दुख की घड़ी में हम लोग खड़े हैं…"

'हत्या हुई या कैसे मृत्यु हुई... जांच का विषय'

आरजेडी नेता ने कहा, "अब हत्या हुई है या कैसे मृत्यु हुई है यह जांच का विषय है… अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जहां तक मुझे जानकारी है… लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है तो दुख की बात है…"

VIDEO | On the demand for a high-level probe into the death of Gyan Bindu Academy director Roshan Anand’s brother, RJD leader Tejashwi Prasad Yadav says, “We are saddened by this incident and extend our condolences to Roshan Anand’s family. We stand with them in this difficult… pic.twitter.com/z2HdBNm8ED — Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2026

तेजस्वी यादव ने कहा, "गोली चलती है, हत्या होती है, तो दुख का विषय है… इस विषय पर तो राज्य सरकार भी सवालों के घेरे में आती है… एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए… भारत और बिहार सरकार को मिलकर नेपाल सरकार के साथ मिलकर गंभीर जांच करनी चाहिए… इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

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बिना सुरक्षा के एयरपोर्ट से गए तेजस्वी यादव

दूसरी ओर ध्यान देने वाली बात ये रही कि तेजस्वी यादव जब कोलकाता से पटना पहुंचे और एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकले तो उनके साथ कोई एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं दिखी. न ही उनकी सुरक्षा के काफिले में कोई पुलिसकर्मी मौजूद था. यानी बिना किसी सुरक्षा के ही वो एयरपोर्ट से निकले. बता दें कि लालू परिवार ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. सुरक्षा में कटौती के बाद परिवार ने यह फैसला लिया है. लालू यादव भी बिना सुरक्षा के ही इन दिनों घूम रहे हैं.

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