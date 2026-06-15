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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररौशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'गोली चलती है, हत्या होती है, तो…'

रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'गोली चलती है, हत्या होती है, तो…'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने कहा कि हत्या हुई है या कैसे मृत्यु हुई है यह जांच का विषय है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है तो दुख की बात है. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव (Prince Yadav) की नेपाल में हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (15 जून, 2026) को पटना एयरपोर्ट पर जब वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो इस घटना पर उनसे सवाल किया गया. उन्होंने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की.

रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोगों को ये खबर मिली है… इस बात का दुख है… हम लोगों की संवेदना है… रौशन जी और उनके परिजनों के साथ दुख की घड़ी में हम लोग खड़े हैं…" 

'हत्या हुई या कैसे मृत्यु हुई... जांच का विषय'

आरजेडी नेता ने कहा, "अब हत्या हुई है या कैसे मृत्यु हुई है यह जांच का विषय है… अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जहां तक मुझे जानकारी है… लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है तो दुख की बात है…" 

तेजस्वी यादव ने कहा, "गोली चलती है, हत्या होती है, तो दुख का विषय है… इस विषय पर तो राज्य सरकार भी सवालों के घेरे में आती है… एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए… भारत और बिहार सरकार को मिलकर नेपाल सरकार के साथ मिलकर गंभीर जांच करनी चाहिए… इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

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बिना सुरक्षा के एयरपोर्ट से गए तेजस्वी यादव

दूसरी ओर ध्यान देने वाली बात ये रही कि तेजस्वी यादव जब कोलकाता से पटना पहुंचे और एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकले तो उनके साथ कोई एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं दिखी. न ही उनकी सुरक्षा के काफिले में कोई पुलिसकर्मी मौजूद था. यानी बिना किसी सुरक्षा के ही वो एयरपोर्ट से निकले. बता दें कि लालू परिवार ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. सुरक्षा में कटौती के बाद परिवार ने यह फैसला लिया है. लालू यादव भी बिना सुरक्षा के ही इन दिनों घूम रहे हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Jun 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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