CM सम्राट और नितिन नवीन के खिलाफ पूर्व IPS की विवादित टिप्पणी, 'BJP को…'

बांकीपुर उपचुनाव के बीच बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर विवाद टिप्पणी की है. विवादित बयान से पहचान रखने वाले अमिताभ कुमार दास ने बांकीपुर उपचुनाव से जोड़कर एक तरफ बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है तो दूसरी ओर उन्होंने जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर का समर्थन किया है.

अमिताभ कुमार दास ने बीते मंगलवार (28 जुलाई) को अपने बयान को लेटर पैड पर लिखकर जारी किया. इसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लेटर पर अमिताभ दास ने यह लिखा है कि बीजेपी का अहंकार चरम पर है. बीजेपी को लगता है कि उसका कोई कुत्ता-बिल्ली भी बांकीपुर चुनाव जीत लेगा. अमिताभ दास ने सीएम सम्राट और नितिन नवीन के लिए जो कहा है उसे हम नहीं लिख सकते हैं.

एबीपी न्यूज़ से बोले- सरकार हमसे डरती है

सोशल मीडिया पर जैसे ही उनका लेटर पैड वायरल हुआ तो एबीपी न्यूज़ ने अमिताभ कुमार दास से संपर्क किया. बुधवार (29 जुलाई, 2026) को एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी कि जो पत्र वायरल हो रहा है वो सही है. जब उनसे पूछा गया कि आप सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें लिख रहे हैं, डर नहीं लगता है? इस पर कहा कि सरकार हमसे डरती है, हम सरकार से नहीं डरते हैं.

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बता दें कि अमिताभ कुमार दास का इस तरह बयान देना कोई नई बात नहीं है. वे पहले भी विवादित बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं. सरकार की ओर से उन पर कुछ महीने पहले कार्रवाई भी की गई थी. गिरफ्तारी भी हुई थी. नीट छात्रा की मौत मामले में उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे.

जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी वे उनको लेकर खूब टिप्पणी करते थे. अब सम्राट चौधरी को निशाने पर ले रहे हैं. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच अमिताभ दास का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

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