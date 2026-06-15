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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजेल से बाहर आए रौशन आनंद का बड़ा बयान, बताया किसने कराई भाई की हत्या, 'खान सर और…'

जेल से बाहर आए रौशन आनंद का बड़ा बयान, बताया किसने कराई भाई की हत्या, 'खान सर और…'

Raushan Anand News: रौशन आनंद ने जेल से आते ही सवाल उठाया है कि उनके बाहर रहते उनके भाई की हत्या क्यों नहीं हुई? खान सर सहित दो लोगों पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) सोमवार (15 जून, 2026) को जेल से बाहर आ गए. बाहर आने के बाद उन्होंने अपने भाई की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया. खान सर सहित दो लोगों पर हत्या करवाने का आरोप लगाया.

रौशन आनंद ने पटना में मीडिया से कहा, "खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने मिलकर मेरे भाई की हत्या करवाई है. जब मैं जेल से बाहर था तो मेरे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ. मैं जेल गया तो उसकी हत्या हो गई."

रौशन आनंद ने कहा, "ये साजिश है. फैसल खान की हम बात करें तो उसने कितना झूठ बोला है आप सोचिए… कोई गोलीबारी नहीं हुई थी..." उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि गोलीबारी किसके तरफ से हुई थी? फैसल खान की तरफ से हुई थी.

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'

सांसद पप्पू यादव बोले- यह दुर्भाग्यपूर्ण

उधर इस घटना पर सांसद पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग की है. पप्पू यादव ने कहा, "ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या! यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए. हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो! एक भाई जेल में बंद है, दूसरे की हत्या! मेरी संवेदना परिवार के साथ है!" बता दें कि पप्पू यादव का ये एक्स पोस्ट रौशन आनंद के जेल से बाहर आने के पहले का है.

यह भी पढ़ें- 'खान फिर कोई चाल चलेगा', रौशन आनंद के भाई की मौत के बीच एसके झा का बड़ा बयान

Published at : 15 Jun 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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