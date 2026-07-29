बेगूसराय: भूमि विवाद में कई राउंड फायरिंग, 4 लोगों को गोली लगी

बेगूसराय में भूमि विवाद को लेकर बुधवार (29 जुलाई, 2026) को जमकर गोलीबारी हुई. चार लोग गोली लगने से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव की है. फायरिंग के चलते पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि काफी संख्या में पहुंचे हथियारबंद लोगों ने जमीन पर कब्जे की कोशिश की. विरोध करने पर फायरिंग करने लगे. स्थानीय लोगों की मानें तो करीब 50 की संख्या में हथियार से लैस होकर लोग गांव में पहुंचे थे. जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे तो ग्रामीणों ने विरोध किया.

काफी देर तक चलती रही गोली

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, काफी देर तक कई राउंड गोलियां चलती रहीं. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे. इस दौरान चार लोगों को गोली लग गई. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने भी साहस दिखाते हुए हमलावरों पर पत्थरबाजी की जिसके बाद वे लोग मौके से भागे. ग्रामीणों ने बताया कि घटनास्थल पर हमलावरों की कई बाइक छूट गई. बाइक को लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष, सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडेय सहित भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों से मामले को समझा और स्थिति को नियंत्रित किया.

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क्या बोले एसपी मनीष?

एसपी मनीष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि फायरिंग की घटना में चार लोग घायल हुए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि स्थिति अभी सामान्य है.

बता दें कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे कौन लोग थे और विवाद की असली वजह क्या थी. फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है.

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