Bihar सरकार में डिप्टी सीएम का पद लेगी LJP - R? चिराग पासवान ने क्लियर किया स्टैंड

बिहार चुनाव में 19 सीटें हासिल करने वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को लेकर कयास लग रहे हैं कि वह अगली सरकार में डिप्टी सीएम के पोस्ट पर दावा कर सकती है. अब इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है.

एक प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने उपमुख्यमंत्री के सवाल पर कहा की गठबंधन धर्म का पालन करेंगे. इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि नयी सरकार में संकल्प पत्र के एजेंडे को पूरा करेंगे. सरकार में पार्टी की भूमिका को लेकर अभी चर्चा के बाद तय करेंगे.

प्रेस वार्ता से पहले चिराग पासवान, सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे. सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था "मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई और शुभकामनाएं देने आया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. ​​लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रतिनिधि के रूप में मैंने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए उनसे मुलाकात की."