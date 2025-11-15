बिहार का अगला सीएम कौन? नीतीश कुमार या कोई और! चिराग पासवान ने बताई अपनी पसंद

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तमाम अटकलों और कयासों के बीच लोक जनशक्ति (रामविलास) पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है.

एक प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने राज्य के अगले सीएम को लेकर अपनी पसंद बताई और इस बात पर मुहर भी लगा दी कि मुख्यमंत्री कौन होगा? चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करेंगे

Bihar सरकार में डिप्टी सीएम का पद लेगी LJP - R? चिराग पासवान ने क्लियर किया स्टैंड

बिहार में आए ऐतिहासिक परिणाम

बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिले हैं. बिहार विधानसभा में 243 सीट हैं. जहां 243 सीटों पर लड़ रही एनडीए का गठबंधन अपने विपक्षी गठबंधन को बड़ी अंतर से मार दिया हैं. जहां राजग के गठबंधन ने 202 सीटों पर जीती तो, वही महागठबंधन ने मात्र 35 सीटों जीती पर बाकी 6 सीटें अन्य के खाते में गई. इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने की रेस तेज हो गई है. इसी कड़ी में लोजपा(आर) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने बताया कि वह मुख्यमंत्री जिसे मिलने आए थे.

चिराग पासवान ने कहा, "मैंने सीएम से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दीं. एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इसलिए, लोजपा (आरवी) का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उन्हें बधाई दी. और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के सभी पार्टियों को शुभकामनाएं दीं हैं. उन्होंने बोला कि सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा हैं. चिराग पासवान ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में जेडीयू को वोट दिया यह जो लोग कह रहे थे कि लोजपा(आर) और जेडीयू के बीच में खींचतान है यह सब बयान बाजी गलत है.

अब क्या हैं सियासी समीकरण?

गौरतलब है कि राजग गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है. जिसने 89 सीटों पर जीत हासिल की वहीं पर जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की और चिराग पासवान की लोजपा(आर) ने 19 सीटों पर जीत हासिल की. जीतन राम मांझी की हम ने 5 सीटों पर इसके अलावा कुशवाहा की आरएमएल ने चार सीटों पर जीत हासिल की.

