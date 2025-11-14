हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Politics Prediction: आज का दिन क्यों बिहार और देश की राजनीति को हिला सकता है?

Bihar Politics Prediction: 14 नवंबर 2025 को सिंह राशि में चन्द्रमा और तुला राशि में सूर्य का दुर्लभ योग बना है. जानें कैसे यह संयोजन बिहार से दिल्ली तक सत्ता-संतुलन को बदल सकता है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Politics Prediction: हर बार जब आकाश में ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, तो इसका प्रभाव धरती पर देखने को मिलता है. 14 नवंबर 2025 का दिन भी कुछ वैसा ही है शांत दिखता आसमान, पर भीतर से उथल-पुथल. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन केवल पंचांग का एक अध्याय नहीं, बल्कि सत्ता-संतुलन का सूक्ष्म संकेत है.

सिंह राशि में चन्द्रमा की मौजूदगी, तुला राशि में सूर्य का गोचर, और कर्क राशि में वक्री बृहस्पति ये तीन गोचर आज एक ऐसी धुरी बना रहे हैं, जिस पर निर्णय, नेतृत्व और गठबंधन सब झूल रहे हैं.

मंच, नेतृत्व और आत्मविश्वास

सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि मानी जाती है, और जब चन्द्रमा यहां आता है तो व्यक्ति या शासन दोनों में अहं और आत्मबल बढ़ता है. पुराणों में इसे 'राजसी चन्द्र' कहा गया है. बृहत् जातक के अनुसार सिंहे चन्द्रे प्रख्यातं राज्यं प्राप्नोति भूभृतः अर्थात जब चन्द्रमा सिंह राशि में होता है तो राजा अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करता है. इससे संकेत मिलता है कि आज के दिन सत्ता-पक्ष में आत्मविश्वास तो रहेगा, पर आंतरिक मतभेद भी मुखर हो सकते हैं. यानी जो दल जीतेगा उसके भीतर सीएम चेहरे को लेकर और महत्वपूर्ण मंत्रालय के लिए भीतर संघर्ष का भाव उभरेगा.

तुला राशि में सूर्य का नीच होना, संतुलन या समझौता?

आज सूर्य तुला राशि में नीच का है. वराहमिहिर के अनुसार 'नीचस्थे भास्करे नृपाणामनुचितं राज्यं स्थायात्' यानी जब सूर्य अपनी नीच राशि में हो, तब राजा का राज्य स्थिर नहीं रहता, उसे जनता की प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है. इसका अर्थ है कि आज की राजनीति में शक्ति-प्रदर्शन के साथ-साथ बचाव और सफ़ाई का दौर भी चलेगा. नेताओं के बयान, समझौते और रणनीति सब सार्वजनिक छवि संभालने पर केंद्रित रहेंगे. बिहार की राजनीति तय करने वालों को नए संकट से जूझना पड़ेगा.

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, लोकप्रियता और प्रदर्शन का रंग

आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, जो शुक्र से शासित होता है. यह नक्षत्र करिश्मा, जनसमर्थन और 'मंच पर चमकने' से जुड़ा होता है. बिहार और दिल्ली दोनों जगह आज वही नेता लाभ पाएंगे जो भीड़ और कैमरे की भाषा जानते हैं. पर इसी नक्षत्र की एक चेतावनी भी है, जब लोकप्रियता अति हो जाए, तो विवेक कम हो जाता है. यही कारण है कि आज किसी भी तीखे बयान या विवादास्पद घोषणा का असर अपेक्षा से बड़ा पड़ सकता है.

वक्री बृहस्पति, पुरानी फाइलों की वापसी

बृहस्पति (गुरु) इस समय वक्री गति में हैं. वैदिक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि कहता है 'गुरौ वक्री भवति तदा पुनःस्मरणं कर्मणाम्' जब गुरु वक्री होते हैं, तो पुराने निर्णय पुनः समीक्षा में आते हैं. राजनीतिक रूप से इसका अर्थ है कि बीते महीनों में लिए गए निर्णय, नियुक्तियां या घोषणाएं फिर से चर्चा में आ सकती हैं. सरकारी तंत्र में 'रीव्यू नोटिंग्स' और 'कमीटमेंट रिवाइज़ल' बढ़ने की संभावना है.

बिहार का सियासी तापमान

बिहार की राजनीति पर सिंह रशि का चन्द्रमा का सीधा असर दिखाई दे रहा है. राज्य-स्तर पर सत्ता-पक्ष में आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर विपक्ष 'जनता के मूड' को पकड़ने की कोशिश करेगा. संभावना है कि आज का दिन मीटिंग, मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया कैंपेन के लिए महत्वपूर्ण बन जाए. किसी बड़े नेता का अचानक बयान या संकेत आने वाले हफ़्तों की दिशा तय कर सकता है. यही नहीं, दशमी तिथि संघर्ष और समीक्षा दोनों का प्रतीक है. यह वह तिथि है जो निर्णय से पहले विवेक का आग्रह करती है.

दिल्ली की स्थिति...वार्ता का दौर, पर निर्णय नहीं

राजधानी में तुला सूर्य और वक्री बृहस्पति मिलकर एक अनोखा संयम उत्पन्न करते हैं. यह वह स्थिति है जब निर्णय 'फाइल पर टिके रहते हैं' पर हस्ताक्षर देर से होते हैं. आज सरकार या गठबंधन स्तर पर किसी नीतिगत घोषणा की संभावना तो रहेगी, पर क्रियान्वयन आगे खिसक सकता है. यह संयम दिखावे का नहीं, बल्कि समय की मांग है.  ग्रहों के अनुसार जो जल्दबाज़ी करेगा, वही आलोचना का शिकार बनेगा.

ग्रह असर डालते हैं?

यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या सच में ग्रह राजनीति बदल सकते हैं? जवाब यह है कि ग्रह परिस्थितियां बनाते हैं, निर्णय मनुष्य लेता है. ज्योतिष के अनुसार ग्रह केवल प्रवृत्तियां जगाते हैं, कर्म का दायित्व मनुष्य पर रहता है. आज की स्थिति में सिंह-चन्द्र आत्मबल देता है, तुला-सूर्य विवेक मांगता है और वक्री-गुरु समीक्षा करवाते हैं. तीनों मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जहां शक्ति, समझौता और समीक्षा तीनों एक साथ सक्रिय हैं.

कौन खेल बिगाड़ सकता है?

पूर्वा फाल्गुनी का प्रभाव केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहता. यह नक्षत्र जन-मीडिया और जनता के भावनात्मक उभार से जुड़ा है. आज के दिन किसी भी छोटे राजनीतिक वक्तव्य से मीडिया नैरेटिव बदल सकता है. विपक्ष के लिए यह दिन 'पुराने घाव ताज़ा करने' का अवसर है, जबकि सत्ता-पक्ष के लिए 'संवाद बनाम टकराव' का इम्तिहान.

14 नवंबर 2025 का यह दिन भारत की राजनीति के लिए सिर्फ पंचांग का अंक नहीं, बल्कि एक प्रतीक है आत्मविश्वास और सावधानी के संघर्ष का. सिंह राशि में बैठा चन्द्रमा  कहता है 'बोलो', तुला राशि में नीच का सूर्य कहता है 'संतुलित रहो', और वक्री-गुरु चेतावनी देता है 'पुराना हिसाब फिर खुलेगा.' जो नेता इन तीनों संदेशों को समझ लेगा, वही टिकेगा. बाकी सब ग्रहों के खेल में उलझ जाएंगे क्योंकि राजनीति में भी और आकाश में भी, असंतुलन कभी स्थायी नहीं होता.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
Astrology Bihar Assembly Election 2025 Prediction 2025 BIHAR ELections Bihar Election Result 2025
