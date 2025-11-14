हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
बिहार की 3 हॉट सीट अलीनगर, मनेर और मोकामा सीटों पर किसके चमकेंगे सितारे? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण!

बिहार की 3 हॉट सीट अलीनगर, मनेर और मोकामा सीटों पर किसके चमकेंगे सितारे? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण!

Prediction: आज बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं. मनेर, अलीनगर और मोकामा बिहार की इन 3 सीटों पर लोगों की नजर टिकी हुई है. आइए जानते हैं तीनों ही सीटों की ज्योतिषीय विश्लेषण के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 14 Nov 2025 09:58 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Prediction: आज बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं. बिहार की तीन ऐसी सीट जिसपर कई लोगों की निगाहें टिकी हुई है. अलीनगर, मनेर और मोकामा पर इस बार खेल सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि भाग्य का भी है.

तीनों ही सीटों पर दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं और ये मुकाबला इतना जटिल है कि, केवल राजनीतिक वातावरण ही नहीं, ग्रहीय और अंक ज्योतिषीय समीकरण भी अहम रोल निभा रहे हैं.

अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर, मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह और मनेर से राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र की पकड़ मजबूत है. आइए तीनों ही सीटों का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं. 

अलीनगर से BJP प्रत्याशी मैथिली ठाकुर

युवा उम्मीदवारों के लिए साल 2025 का चुनाव शनि-गुरु के संयुक्त प्रभाव से लाभकारी साबित हो सकता है, मुख्यता उन प्रत्याशियों के लिए जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. मैथिली ठाकुर को BJP ने इस बार दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया है. 

मैथिली का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी नामक गांव में 25 जुलाई 2000 को हुआ है. एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में उन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं में गाने गाए हैं. अंकज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 7 है. 

मैथिली ठाकुर की ज्योतिषीय गणना क्या कहती है?

ज्योतिषीय गणना के लिहाज से मैथिली पर मंगल और बुध की विशेष कृपा है. मंगल जहां राजनीतिक संघर्ष, लड़ने की भावना और जमीनी स्तर की क्रिया को दर्शाता है, वहीं बुध मैनेजमेंट, रणनीति और संवाद कौशल को बल देता है.

आज चुनाव परिणाम के दिन मंगल शुभ स्थिति में विराजमान हैं, जो कहीं न कहीं विपक्षी प्रत्याशियों पर दबाव डाल सकता है. बुध मिश्र स्थिति में हैं यानी कि जीत की गारंटी नहीं, बल्कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. 

अंकज्योतिष किस ओर इशारा करता है?

अंक ज्योतिष के अनुसार मैथिली ठाकुर का मूलांक 7 है, जो केतु के प्रभाव में आता है. आज की तारीख 14 नवंबर 1+4= 5 और दिनांक कुल योग = 1+4+1+1+2+0+2+5 = 16 - 7

अंक 5 चुनावी रणनीति, मीडिया फोकस और पब्लिक कनेक्शन को बढ़ाता है.

जबकि अंक 7 अचानक धन लाभ और अंतिम समय में निर्णय परिणाम दिला सकती है. अलीनगर सीट पर काफी समय से शनि प्रधान प्रभाव है, जो भारी प्रतियोगिता की ओर इशारा करती है.

मोकामा सीट से JDU प्रत्याशी अनंत सिंह

मोकामा सीट से मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और आरजेडी प्रत्याशी के वीणा देवी के बीच मुकाबला है. इस सीट पर मुकाबला रोचक होने के साथ अधिक अनिश्चित है. इस सीट पर शनि का प्रभाव है, इसलिए अंतिम परिणाम रोचक रह सकता है.

अनंत सिंह पर मेष राशि का प्रभाव है. स्वामी मंगल जो गुस्से, ताकत, प्रभुत्व, कंट्रोल और रिस्ल लेने की क्षमता प्रदान करता है. जबकि सिंह सूर्य प्रधान हैं जो पब्लिक इमेज, अधिकार और प्रभुत्व को दर्शाता है.

आज मंगल की मजबूत स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. जबकि सूर्य मिश्रत होने के कारण इमेज पर असर या कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

मनेर सीट से RJD प्रत्याशी भाई वीरेंद्र

मनेर सीट से भाई वीरेंद्र राजद पार्टी से प्रत्याशी हैं. इस सीट पर लंबे समय से ही जातीय और भावनात्मक वोटिंग पैर्टन देखने को मिले हैं. जहां चंद्रमा और शुक्र का प्रभुत्व ज्यादा दिखता है.

भाई वीरेंद्र का नाम बुध, मंगल, सूर्य और चंद्र चारों का मिश्रण है, जो जमीनी स्तर से जुड़ाव और भावनात्मक निवेदन को मजबूत करने का काम करता है.

मनेर में चुनावी मुकाबला उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन भाई वीरेंद्र के लिए आज ग्रह उनके पक्ष में हैं. उनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा है लेकिन कांटे की टक्कर भी देखने को मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 14 Nov 2025 09:58 AM (IST)
CM Maner Anant Singh Maithili Thakur Bihar Assembly Election 2025

Frequently Asked Questions

मनेर सीट से राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र के लिए ग्रह किस ओर इशारा करते हैं?

मनेर सीट पर भाई वीरेंद्र के लिए आज ग्रह उनके पक्ष में हैं. उनका जीतने की संभावना काफी ज्यादा है, लेकिन कांटे की टक्कर भी देखने को मिल सकती है.

