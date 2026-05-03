हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में पुलिस एनकाउंटर पर भड़के AIMIM प्रदेश प्रमुख, कहा- क्या ज्यूडिशियल सिस्टम खत्म हो गया?

बिहार में पुलिस एनकाउंटर पर भड़के AIMIM प्रदेश प्रमुख, कहा- क्या ज्यूडिशियल सिस्टम खत्म हो गया?

Bihar News: बिहार में पुलिस की 'एनकाउंटर' कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ एक्शन पर सियासत गरमा गई है. AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पुलिस व सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

By : अब्दुल करीम, किशनगंज | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 May 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में इन दिनों अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन और 'एनकाउंटर' (Encounter in Bihar) की खबरें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. एक तरफ पुलिस अपराधियों के घरों पर कुर्की-जब्ती कर रही है, तो वहीं बेलगाम अपराधियों के एनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आ रही हैं.

इस नई 'एनकाउंटर नीति' पर अब एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

'क्या देश का ज्यूडिशियल सिस्टम खत्म हो गया है?'

अख्तरूल ईमान ने एनकाउंटर की घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या देश में न्यायिक तंत्र (Judicial System) पूरी तरह से खत्म हो गया है? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "किसी को भी एनकाउंटर करने का हक नहीं है. अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए. अगर जरूरत पड़े तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा भी दी जाए, लेकिन बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के एनकाउंटर कर देना बिल्कुल उचित नहीं है."

बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट

'सरकार खुद उड़ा रही है अदालतों का मजाक'

AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भय का नहीं, बल्कि न्याय का माहौल बनना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जब कोई आम आदमी अदालत के आदेश का पालन नहीं करता, तो उसे कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) माना जाता है. लेकिन बड़े दुख की बात है कि दिल्ली और पटना की सरकारें खुद सैकड़ों कोर्ट आदेशों को नहीं मानती हैं. सरकारें खुद ही अदालतों का मजाक उड़ा रही हैं."

उन्होंने दावा किया कि अगर अदालतों के फैसलों को 100 प्रतिशत ईमानदारी से लागू किया जाए, तो समाज में अपराध अपने आप रुक जाएगा.

गरमा सकती है बिहार की सियासत

अख्तरूल ईमान के इस बयान के बाद बिहार में एक नया सियासी विवाद खड़ा होने के पूरे आसार हैं. सत्ताधारी एनडीए (NDA) जहां इसे 'जीरो टॉलरेंस' और अपराधियों में खौफ पैदा करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे न्यायपालिका को दरकिनार करने वाली कार्रवाई मान रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM के इन सवालों पर सत्ता पक्ष क्या पलटवार करता है.

बिहार: निशांत कुमार ने पटना से शुरू की ‘सद्भाव यात्रा’, पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद

Published at : 03 May 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
AIMIM BIhar Politics BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में पुलिस एनकाउंटर पर भड़के AIMIM प्रदेश प्रमुख, कहा- क्या ज्यूडिशियल सिस्टम खत्म हो गया?
बिहार में पुलिस एनकाउंटर पर भड़के AIMIM प्रदेश प्रमुख, कहा- क्या ज्यूडिशियल सिस्टम खत्म हो गया?
बिहार
बिहार: निशांत कुमार ने पटना से शुरू की ‘सद्भाव यात्रा’, पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद
बिहार: निशांत कुमार ने पटना से शुरू की ‘सद्भाव यात्रा’, पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद
बिहार
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार में आसमान से बरसने वाली है आग, आज से शुरू होगा भीषण गर्मी का कहर, जानें ताजा अपेडट
बिहार
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया ये कदम
राजस्थान: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया ये कदम
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
बॉलीवुड
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
ट्रेंडिंग
समंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
समंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
एग्रीकल्चर
एक पेड़ से 1000 लौकी, कटिंग की इस टेक्निक को जान लेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा
एक पेड़ से 1000 लौकी, कटिंग की इस टेक्निक को जान लेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget