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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP ने फूंका खरगे का पुतला, सरावगी बोले- 'राहुल-खरगे कान पकड़कर...'

BJP ने फूंका खरगे का पुतला, सरावगी बोले- 'राहुल-खरगे कान पकड़कर...'

पटना में खरगे की टिप्पणी के खिलाफ बिहार बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला. संजय सरावगी ने राहुल गांधी और खरगे से माफी की मांग की. प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन भी किया गया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 26 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है. सोमवार (26 अक्टूबर) को पटना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला. प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से सड़क पर उतरे. इस दौरान खरगे के खिलाफ नारेबाजी की गई. बीजेपी ने मांग की कि खरगे और राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगें. पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि माफी मिलने तक विरोध जारी रहेगा.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर तक विरोध मार्च निकाला. प्रदर्शन के दौरान बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई. पोस्टरों पर 'बुजुर्ग खरगे शर्म करो, अपशब्द बोलना बंद करो' जैसे नारे लिखे थे. पार्टी ने अपने सभी संगठन इकाइयों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी.

यह भी पढ़ें- गया में जमीन विवाद में चले बम और पत्थर, RJD ने सम्राट सरकार को घेरा

संजय सरावगी ने कहा- राहुल और खरगे मांगें माफी

प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेताओं को कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते हुए माफी मांगनी चाहिए. प्रदर्शन के दौरान कुछ बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा.

खरगे के पुतले का दहन, लगाए नारे

प्रदर्शन के दौरान डाक बंगला चौराहे पर खरगे का पुतला दहन भी किया गया. प्रदर्शन में मुस्लिम समाज के कुछ युवक भी शामिल हुए. उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बिहार के मुसलमानों से माफी मांगने की मांग की.

क्या था खरगे का बयान?

रविवार को पटना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. कार्यक्रम के दौरान एक कार्यकर्ता ने कहा था कि मोदी सरकार तब तक नहीं हटेगी, जब तक देश में विद्रोह नहीं होगा. इस पर खरगे ने कहा, ‘मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा.’ इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है.

यह भी पढ़ें- खरगे के बयान पर RJD का बचाव, भाई वीरेंद्र बोले- स्लिप ऑफ टंग, माफी क्यों मांगें?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 26 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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