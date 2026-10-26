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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'उम्र का असर, मानसिक तौर पर बीमार', खरगे पर ललन सिंह का बड़ा हमला

'उम्र का असर, मानसिक तौर पर बीमार', खरगे पर ललन सिंह का बड़ा हमला

जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि अच्छा हुआ देश की जनता उन्हें मौका नहीं दे रही है. कांग्रेस पार्टी ने सारी सीमाओं का उल्लंघन किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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मल्लिकार्जुन खरगे के 'बाप' वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है. एनडीए के सारे दल के नेता एकजुट होकर कांग्रेस पर हमलावर हैं. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर बड़ा हमला किया है. 

ललन सिंह ने कहा, "खरगे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जितनी मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है तो कुछ अब बचा नहीं है इसका यही मतलब है कि ये उनकी उम्र का असर है या वह मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं." 

ललन सिंह ने कहा कि कोई पार्टी का अध्यक्ष इस तरह की भाषा देश के पीएम मोदी के बारे में करेगा ये कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है. सारी सीमाओं का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसी तरह वो देश में शासन करना चाहते हैं. अच्छा हुआ देश की जनता उन्हें मौका नहीं दे रही है. अगर देश कहीं गलती से उन्हें मौका दे दिया होता तो जो इंदिरा गांधी के समय इस देश हाल हुआ था उससे और खराब हाल में राहुल गांधी पहुंचा देते.

यह भी पढ़ें- खरगे के विवादित बयान के पीछे रणनीति? गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

मनोज तिवारी बोले- 'यह अस्वीकार्य है'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, "...बिहार के लोगों कहते हैं कि हम बिहारी है और संस्कारी है इसी का वो ध्यान कर लेते. फिर भी, इसी बिहार में आकर वे देश के प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का अपमान करने का काम करते हैं. यह अस्वीकार्य है." 

'विरोध का अधिकार सभी को, लेकिन...'

बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मुश्रा ने इस पूरे मामले पर कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है किंतु सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध की अभिव्यक्ति शालीनता और तर्कों के माध्यम से होनी चाहिए न कि अमर्यादित टिप्पणियों के जरिए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Lalan Singh BIHAR NEWS
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