वैशाली महोत्सव 2026 का आज से आगाज, CM नीतीश करेंगे उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल

बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं. भगवान महावीर की जन्मभूमि पर पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन ने साथ मिलकर तीन दिवसीय वैशाली महोत्सव का आयोजन किया है, जो आज (31 मार्च) से शुरू होने जा रहा है. वैशाली महोत्सव 2026 का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे.

इस तीन दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और पूरे कार्यक्रम स्थल को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है. महोत्सव में बॉलीवुड गायक उदित नारायण भी अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सुरीला बनाएंगे.

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री होंगे शामिल

वैशाली महोत्सव का शुभारंभ होगा आज (31 मार्च) महावीर जयंती से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा. वहीं कार्यक्रम और सीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 5:00 बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ वैशाली महोत्सव 2026 का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन सत्र में केंद्रीयलमंत्री और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, और वरीय प्रशासनिक अधिकारी भी मंच साझा करेंगे.

नित्यानंद राय और चिराग पासवान भी रहेंगे उपस्थित

इन मंत्रियों में राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और मंत्री चिराग पासवान के भी उपस्थित रहने की संभावना है. वहीं, वैशाली महोत्सव में कई बड़े-बड़े कार्यक्रम होंगे, जिसमें शाम 6 बजे उद्घाटन और दीप प्रज्वलन, 7 बजे भगवान महावीर के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका, स्थानीय कालाकारों की विविध प्रस्तुति और रात 8 बजे उदित नारायण पार्श्व गायक द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी.

मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से वैशाली जाकर उद्घाटन करेंगे

अलगे दिन 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक स्थानीय कालाकारों की विविध प्रस्तुती, शाम 5 बजे प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा प्रस्तुति और रात 8 बजे लोकगायिका कल्पना पटवारी का संगीत होगा. आखिरी दिन 2 अप्रैल को स्थानीय कालाकारों द्वारा द्वह्या गायन एवं नृत्व की प्रस्तुती, शाम 6 बजे भजन सम्राट अनुप जलोटा अपनी आवाज का जादू भी बिखेरेंगे. आज शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से वैशाली जाएंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे.