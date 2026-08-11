बिहार: आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, नवादा और बांका में हड़कंप

बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को 8 लोगों की मौत हो गई. बांका में 5 तो वहीं नवादा में तीन लोगों ने जान गंवाई है. नवादा में मरने वाले तीन लोग सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे. इनकी पहचान मनी मांझी (60 वर्ष), राजेंद्र मांझी (20 वर्ष) और इंद्रजीत मांझी (18 वर्ष) के रूप में की गई है.

बांका में मंगलवार को वज्रपात से अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पांच लोगों की मौत हो गई. इसमें एक ही परिवार की तीन महिलाएं शामिल हैं. सात अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं. सभी घायलों का इलाज निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जारी है.

पेड़ के नीचे थीं तीन महिलाएं, सबकी मौत

बांका की ​पहली घटना चांदन प्रखंड के सुईया थाना क्षेत्र स्थित बोंड़ा गांव की है. खेत में काम करने वाली एक ही परिवार की तीन महिलाएं बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुप तो गईं लेकिन तेज कड़क के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से इन सबकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

इन महिलाओं की पहचान बोंड़ा गांव निवासी शंभू यादव की 45 वर्षीय पत्नी कुसमी देवी, टीपन यादव की 35 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी और राजेंद्र यादव की 38 वर्षीय पत्नी रेणु देवी के रूप में हुई है. तीनों महिलाएं आपस में गोतनी थीं. एक ही परिवार की तीन महिलाओं की एक साथ मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं वज्रपात की चपेट में आने से सौरभ कुमार (पिता- टीपन यादव) और रानी कुमारी (पुत्री- कार्तिक यादव) गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को तत्काल कटोरिया अस्पताल ले जाया गया. सौरभ की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बांका रेफर कर दिया, जबकि रानी कुमारी का उपचार जारी है. कुछ अन्य लोग भी झुलसे हैं.

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​दो अन्य स्थानों पर भी गिरा वज्रपात

​दूसरी और तीसरी घटना बौंसी थाना क्षेत्र के काजी कैरी और सिराय गांव से सामने आई है, जहां खेतों में काम करने और मौजूद रहने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से सूफिया खातून और 70 वर्षीय सुरेश यादव की जान चली गई.

बांका में हुई इन घटनाओं के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही बेलहर विधायक मनोज यादव कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. विधायक ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर प्रभावित परिवारों को हर संभव सरकारी मुआवजा व सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.

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