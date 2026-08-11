मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसीवान में छात्रों का हल्लाबोल, SP को बर्खास्त करने की मांग, सड़क पर उतरे

सीवान में छात्रों का हल्लाबोल, SP को बर्खास्त करने की मांग, सड़क पर उतरे

Siwan News In Hindi: सीवान में AISA और RYA ने छात्रों पर फायरिंग मामले को लेकर मंगलवार को मार्च निकाला. संगठनों ने SP पूरण कुमार झा की बर्खास्तगी की मांग की है.

Written By : कैलाश कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 11 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सीवान में छात्र संगठनों AISA और RYA ने पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मंगलवार (11 अगस्त) को शहर में प्रदर्शन मार्च निकाला. छात्र नेताओं ने 25 जुलाई को छात्रों पर कथित रूप से एके-47 से गोली चलाने की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई.

प्रदर्शन मार्च छात्र नेता धनंजय कुमार और जयशंकर पंडित के नेतृत्व में निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सीवान एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी

प्रदर्शन से पहले छावनी में बदला सीवान शहर

AISA और RYA के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. सोमवार सुबह से ही पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. 
सारण डीआईजी नीलेश कुमार, जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए थे. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ मार्च

प्रदर्शन मार्च दोपहर करीब 12 बजे सीवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ. बड़ी संख्या में छात्र और संगठन के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए. 
मार्च बबुनिया मोड़ होते हुए जेपी चौक पहुंचा और फिर वापस अंबेडकर पार्क पहुंचकर समाप्त हुआ. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

‘SP को हर हाल में बर्खास्त किया जाए’- AISA नेता

AISA नेता धनंजय कुमार ने कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई के मामले में सीवान एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने एसपी को बर्खास्त नहीं किया तो संगठन आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन करेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई घटना को लेकर न्याय की मांग को दबाया नहीं जा सकता.

प्रशासन ने संभाली स्थिति

वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी रखी गई. डीआईजी सारण नीलेश कुमार और डीएम विवेक रंजन मैत्रेय समेत अधिकारियों ने पूरे प्रदर्शन के दौरान स्थिति पर नजर बनाए रखी. फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन छात्र संगठनों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन जारी रखने की बात कही है.

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- भागो मत...

Published at : 11 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Siwan News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सीवान में छात्रों का हल्लाबोल, SP को बर्खास्त करने की मांग, सड़क पर उतरे
सीवान में छात्रों का हल्लाबोल, SP को बर्खास्त करने की मांग, सड़क पर उतरे
बिहार
छात्रों के मुद्दे पर NDA के नेता राहुल गांधी पर हमलावर, बोले- ‘जवाब सुनने से भाग रहा विपक्ष’
छात्रों के मुद्दे पर NDA के नेता राहुल गांधी पर हमलावर, बोले- ‘जवाब सुनने से भाग रहा विपक्ष’
बिहार
बिहार में शराबबंदी कानून की होगी समीक्षा? JDU का दो टूक जवाब
बिहार में शराबबंदी कानून की होगी समीक्षा? JDU का दो टूक जवाब
बिहार
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
Advertisement

वीडियोज

Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Salman Khan की Superhero Film को Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct, नवंबर में शुरू होगी Shooting
Ravi Kishan के वायरल Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे अपनाया, कहा- यह तो पागलपन है
Govinda ने Sunita Ahuja के Affair आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
EXPLAINER: इलाज के नाम पर अस्पतालों का बड़ा धोखा? संसद की रिपोर्ट में खुलासा
झारखंड
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
बिहार
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
ENT LIVE
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर लिया एक्शन, Legal Team ने दी Warning
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर लिया एक्शन, Legal Team ने दी Warning
ENT LIVE
Ravi Kishan बने Meme King, Viral Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे Accept कर लिया
Ravi Kishan बने Meme King, Viral Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे Accept कर लिया
ENT LIVE
Govinda ने Sunita Ahuja के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
Govinda ने Sunita Ahuja के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- क्या अपनों की बुराई जरूरी है?
ENT LIVE
Salman Khan की Ramayan क्यों हुई बंद? 40% शूट के बाद अधूरी रह गई फिल्म की कहानी
Salman Khan की Ramayan क्यों हुई बंद? 40% शूट के बाद अधूरी रह गई फिल्म की कहानी
Embed widget