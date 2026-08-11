सीवान में छात्रों का हल्लाबोल, SP को बर्खास्त करने की मांग, सड़क पर उतरे

बिहार के सीवान में छात्र संगठनों AISA और RYA ने पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मंगलवार (11 अगस्त) को शहर में प्रदर्शन मार्च निकाला. छात्र नेताओं ने 25 जुलाई को छात्रों पर कथित रूप से एके-47 से गोली चलाने की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई.

प्रदर्शन मार्च छात्र नेता धनंजय कुमार और जयशंकर पंडित के नेतृत्व में निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सीवान एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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प्रदर्शन से पहले छावनी में बदला सीवान शहर

AISA और RYA के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. सोमवार सुबह से ही पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था.

सारण डीआईजी नीलेश कुमार, जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए थे. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ मार्च

प्रदर्शन मार्च दोपहर करीब 12 बजे सीवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ. बड़ी संख्या में छात्र और संगठन के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए.

मार्च बबुनिया मोड़ होते हुए जेपी चौक पहुंचा और फिर वापस अंबेडकर पार्क पहुंचकर समाप्त हुआ. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

‘SP को हर हाल में बर्खास्त किया जाए’- AISA नेता

AISA नेता धनंजय कुमार ने कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई के मामले में सीवान एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने एसपी को बर्खास्त नहीं किया तो संगठन आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन करेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई घटना को लेकर न्याय की मांग को दबाया नहीं जा सकता.

प्रशासन ने संभाली स्थिति

वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी रखी गई. डीआईजी सारण नीलेश कुमार और डीएम विवेक रंजन मैत्रेय समेत अधिकारियों ने पूरे प्रदर्शन के दौरान स्थिति पर नजर बनाए रखी. फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन छात्र संगठनों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन जारी रखने की बात कही है.

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