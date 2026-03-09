हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में CM पर सस्पेंस के बीच चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की उठी मांग, लगे पोस्टर-बैनर

बिहार में CM पर सस्पेंस के बीच चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की उठी मांग, लगे पोस्टर-बैनर

Bihar Politics: बिहार में सीएम को लेकर चल रही उठापटक के बीच चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ गई है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें सीएम बनाने के लिए पोस्टर लगा दिए हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Mar 2026 10:53 AM (IST)
बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा के ऐलान के बाद से ही भूचाल आया हुआ है. ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू ज्वाइन कर ली है.

इस बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा मोड़ सामने आ गया है. लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को राज्य का सीएम बनाने की मांग उठ गई है. ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पोस्टर लगा दिए हैं.

चिराग को सीएम बनाने की उठी मांग

चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है. कार्यकर्ताओं द्वारा अब बड़े-बड़े नारों के साथ पोस्टर लगाए जा रहे हैं. जिसमें लिखा हुआ है कि 'न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो'. कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार मांगे चिराग अब वक्त आ गया है. शेखपुरा से पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने यह पोस्टर लगाया है. इसमें 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' लिखा है. 

इससे पहले भी उठ चुकी है मांग

चिराग को सीएम बनाने के पोस्टर लगने से पहले भी यह मांग उठ चुकी है. पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा था कि वह चिराग पासवान में भविष्य देखते हैं. हलांकि उनके सीएम बनने पर कहा कि गठबंधन के बड़े नेता तय करते हैं. उन्होंने आगे कहा था कि मेरा विचार है कि मैं चिराग पासवान को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं.

उन्होंने आगे कहा था कि वह चिराग को बिहार के मुखिया के तौर पर देखना चाहते हैं. बता दें कि बिहार में सीएम नीतीश के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 09 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Chirag Paswan LJPR BIHAR NEWS PATNA NEWS
