T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तीसरी बार भारत आ गई है. न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टीम इंडिया ने तीसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है. इस जीत की खुशी देशभर में नेता से लेकर आम जनता तक सभी झूम-झूमकर मना रहे हैं. इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुशी जताई है. साथ ही, बिहार के बेटे ईशान किशन की जमकर तारीफ की है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का क्षण है. खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, समर्पण और टीम भावना से देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है."

बिहार के लाल ईशान किशन की तारीफ

नीतीश कुमार ने ईशान किशन की तारीफ करते हुए लिखा, "टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव सहित सभी खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई. विशेष रूप से बिहार के लाल एवं अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान किशन को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."

इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा, "हमें विश्वास है कि भारतीय टीम आगे भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करती रहेगी. सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना है."

ईशान किशन का धुआंदार प्रदर्शन

जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. ईशान किशन के साथ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में हाफ सेंचुरी मारी. ईशान किशन ने 25 गेंद में 54 रनों बना दिए. टीम इंडिया का कुल स्कोर 255 रहा, जो अब तक के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है.