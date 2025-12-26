बिहार: गंगा पार दियारा में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुंगेर पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई

मुंगेर पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में निर्मित-अर्धनिर्मित हथियार के साथ तीन कारीगरों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार सभी कारीगरों ने गंगा पार मिनी गन फैक्ट्री खोल रखी थी.

दरअसल मुंगेर पुलिस और एसटीएफ द्वारा मुफसिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाके में छापेमारी की. जहां पुलिस अवैध हथियार का निर्माण कर रहे तीन कारीगर सहित भारी मात्रा में निर्मिति-अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने के उपक्रम को भी बरामद किया.

फैक्ट्री से हथियार निर्माण का सामान बरामद

आज गुरुवार (26 दिसंबर) को मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गंगा पार तारापुर दियारा इलाके में कुछ लोग मिलकर अवैध हथियार का मिनी गन फैक्ट्री खोल रखी है. साथ ही विभिन्न प्रकार का हथियार का निर्माण किया जा रहा है इसी सूचना पर विशेष छापेमारी दल टीम का गठन किया गया. जिसमें मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ,सशस्त्र बल और बिहार एसटीएफ के साथ तारापुर दियारा में छापेमारी की गयी.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन व्यक्ति छबीला सिंह, सौरभ कुमार और सिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया. इस के साथ पुलिस ने 7 बेस मशीन, 2 पिस्टल, 01 अर्धनिर्मित देशी पिस्टल 4 जिंदा कारतूस, 2 ड्रिल मशीन, 02 मैगजीन, 03 अर्धनिर्मित मैगजीन सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपक्रम को बरामद किया गया.

पुलिस ने तीन अभियुक्त कारीगरों को किया गिरफ्तार

एसपी ने कहा कि गिरफ्तार सौरभ कुमार मुफसिल थाना क्षेत्र में मई 2025 में मिनी गन फैक्ट्री के मामले में जेल गया था और सिंटू कुमार बरियारपुर थाना क्षेत्र में अगस्त 2023 मिनी गन फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुका है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्त कारीगर है और हाल के दिनों में ही जेल से निकले थे और कुछ माह पूर्व दियारा इलाके में अवैध हथियार निर्माण का कार्य शुरू किया था.

फैक्ट्री का खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा अवार्ड

उन्होंने कहा कि जहां पर पुलिस छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया. उस जगह पर जाने के लिए पुलिस को तीन घंटे पैदल चलना पड़ा था. एसपी ने कहा इस उद्भेदन में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को अवार्ड दिया जाएगा. उन्होंने कहा इस धंधे से जुड़े कई लोगों की संलिप्ता मिली है पुलिस जांच कर सभी की गिरफ्तारी करेगी.

