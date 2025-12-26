हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: गंगा पार दियारा में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुंगेर पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई

बिहार: गंगा पार दियारा में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुंगेर पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई

Bihar News: मुंगेर पुलिस और STF ने तारापुर दियारा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने तीन कारीगर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने निर्मित-अर्धनिर्मित हथियार और मशीनें बरामद की है.

By : मनीष कुमार, मुंगेर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

मुंगेर पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में निर्मित-अर्धनिर्मित हथियार के साथ तीन कारीगरों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार सभी कारीगरों ने गंगा पार मिनी गन फैक्ट्री खोल रखी थी.

दरअसल मुंगेर पुलिस और एसटीएफ द्वारा मुफसिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाके में छापेमारी की. जहां पुलिस अवैध हथियार का निर्माण कर रहे तीन कारीगर सहित भारी मात्रा में निर्मिति-अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने के उपक्रम को भी बरामद किया.

फैक्ट्री से हथियार निर्माण का सामान बरामद

आज गुरुवार (26 दिसंबर) को मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गंगा पार तारापुर दियारा इलाके में कुछ लोग मिलकर अवैध हथियार का मिनी गन फैक्ट्री खोल रखी है. साथ ही विभिन्न प्रकार का हथियार का निर्माण किया जा रहा है इसी सूचना पर विशेष छापेमारी दल टीम का गठन किया गया. जिसमें मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ,सशस्त्र बल और बिहार एसटीएफ के साथ तारापुर दियारा में छापेमारी की गयी.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन व्यक्ति छबीला सिंह, सौरभ कुमार और सिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया. इस के साथ पुलिस ने 7 बेस मशीन, 2 पिस्टल, 01 अर्धनिर्मित देशी पिस्टल 4 जिंदा कारतूस, 2 ड्रिल मशीन, 02 मैगजीन, 03 अर्धनिर्मित मैगजीन सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपक्रम को बरामद किया गया.

पुलिस ने तीन अभियुक्त कारीगरों को किया गिरफ्तार

एसपी ने कहा कि गिरफ्तार सौरभ कुमार मुफसिल थाना क्षेत्र में मई 2025 में मिनी गन फैक्ट्री के मामले में जेल गया था और सिंटू कुमार बरियारपुर थाना क्षेत्र में अगस्त 2023 मिनी गन फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुका है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्त कारीगर है और हाल के दिनों में ही जेल से निकले थे और कुछ माह पूर्व  दियारा इलाके में अवैध हथियार निर्माण का कार्य शुरू किया था.

फैक्ट्री का खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा अवार्ड

उन्होंने कहा कि जहां पर पुलिस छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया. उस जगह पर जाने के लिए पुलिस को तीन घंटे पैदल चलना पड़ा था. एसपी ने कहा इस उद्भेदन में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को अवार्ड दिया जाएगा. उन्होंने कहा इस धंधे से जुड़े कई लोगों की संलिप्ता मिली है पुलिस जांच कर सभी की गिरफ्तारी करेगी.

ये भी पढ़िए- महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, चाचा-भतीजे की हुई बैठक, साथ आने की तैयारी में शरद पवार-अजित पवार!

Published at : 26 Dec 2025 12:29 PM (IST)
Tags :
Munger Police STF BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में एक और हिंदू की हत्या पर आया बांग्लादेशी सरकार का जवाब जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान
US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे सनी-बॉबी, देओल परिवार है इमोशनल
पिता धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे सनी-बॉबी, देओल परिवार है इमोशनल
ट्रेंडिंग
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
लाइफस्टाइल
New Year 2026: नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
यूटिलिटी
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget