महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, चाचा-भतीजे की हुई बैठक, साथ आने की तैयारी में शरद पवार-अजित पवार!
Pune-Pimpri Chinchwad Municipal Election 2026: अजित पवार ने अपने भतीजे और शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के साथ बैठक की है. इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
पिंपरी-चिंचवड में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच अहम राजनीतिक हलचल देखने को मिली है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और रोहित पवार के बीच बैठक हुई है. रोहित पवार, अजित पवार के भतीजे हैं और कर्जत जामखेड से शरद पवार गुट के विधायक हैं. इस बैठक में शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे भी शामिल थे जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
सूत्रों के अनुसार, यदि पिंपरी-चिंचवड में दोनों राष्ट्रवादी (अजित पवार और शरद पवार) एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेना जरूरी होगा. इसी मुद्दे को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई.
इस बीच, अजित पवार ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से फोन पर बातचीत की। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने से किस तरह का राजनीतिक फायदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पिंपरी-चिंचवड की सीटों को लेकर अंतिम निर्णय अगले दो दिनों में लिया जा सकता है।
