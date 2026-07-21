बिहार मानसून सत्र: '2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे, प्राथमिकता क्या है?', BJP ने अपनी ही सरकार को घेरा
मानसून सत्र के दूसरे दिन आज (मंगलवार) सदन में बीजेपी के विधायक जिवेश कुमार ने स्कूल में क्लासरूम की कमी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया. स्पीकर के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को नीतिगत फैसला लेना चाहिए. दो कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं. हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बहला रहे हैं?
उन्होंने आगे कहा, "हमारे यहां का मामला है… ऐसे कई विद्यालय हैं… यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं… खूब संजीदगी से इस पर विचार हो… हम 77 हजार करोड़ के शिक्षा का बजट बना सकते हैं, हम जमीन खरीदकर विद्यालय क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारी प्राथमिकता क्या है? सरकार बजट में प्रावधान करे और ऐसे स्कूलों को चिह्नित करे… दो शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है… 600-600 बच्चे पढ़ रहे हैं. इसको प्राथमिकता में रखते हुए तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए."(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)