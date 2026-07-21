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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार मानसून सत्र: '2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे, प्राथमिकता क्या है?', BJP ने अपनी ही सरकार को घेरा

बिहार मानसून सत्र: '2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे, प्राथमिकता क्या है?', BJP ने अपनी ही सरकार को घेरा

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Jul 2026 12:03 PM (IST)
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मानसून सत्र के दूसरे दिन आज (मंगलवार) सदन में बीजेपी के विधायक जिवेश कुमार ने स्कूल में क्लासरूम की कमी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया. स्पीकर के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को नीतिगत फैसला लेना चाहिए. दो कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं. हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बहला रहे हैं? 

उन्होंने आगे कहा, "हमारे यहां का मामला है… ऐसे कई विद्यालय हैं… यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं… खूब संजीदगी से इस पर विचार हो… हम 77 हजार करोड़ के शिक्षा का बजट बना सकते हैं, हम जमीन खरीदकर विद्यालय क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारी प्राथमिकता क्या है? सरकार बजट में प्रावधान करे और ऐसे स्कूलों को चिह्नित करे… दो शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है… 600-600 बच्चे पढ़ रहे हैं. इसको प्राथमिकता में रखते हुए तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए."

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Jul 2026 12:03 PM (IST)
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