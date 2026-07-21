छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'

राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार (20 जुलाई, 2026) को संसद भवन मार्च के दौरान लाठीचार्ज से कई युवा और छात्र घायल हो गए. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के इस मार्च को एक तरफ विपक्ष का साथ मिला तो दूसरी ओर लाठीचार्ज का भी विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया. इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधते हुए हमला किया है.

मंगलवार को कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जिस बेदर्दी से बच्चों को दिल्ली में मारा गया है इसको देखकर सोचता हूं कि काश मोदी जी भी पिताजी होते, तो उनको हर दिन होती आत्महत्या, बंद होते स्कूल और पेपरलीक से फर्क पड़ता?"

जिस बेदर्दी से बच्चों को दिल्ली में मारा गया है इसको देखकर सोचता हूँ कि काश मोदीजी भी पिताजी होते तो उनको हर दिन होती आत्महत्या, बंद होते स्कूल और पेपरलीक से फ़र्क़ पड़ता ? — Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) July 21, 2026

इससे पहले सोमवार को भी कन्हैया कुमार ने लाठीचार्ज पर मोदी सरकार को घेरा था. उन्होंने सोमवार को किए गए अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, "मोदी सरकार अहंकार में है. आज जिस बेशर्मी और बेरहमी से निर्दोष, निहत्थे, न्याय मांग रहे विद्यार्थियों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाए गए, वो इस बात के सबूत हैं कि ये सरकार शिक्षा और युवा विरोधी है. प्रधानमंत्री की चुप्पी कायराना और शर्मनाक है."

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इस्तीफा नहीं लेने पर रोहिणी ने उठाए सवाल

उधर दूसरी ओर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस पूरे मामले में सवाल उठाए हैं. शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं लिए जाने को लेकर मंगलवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री जी... हैरानी की बात है कि आप निहत्थे छात्रों पर लाठियां चलवाने, उन पर आंसू गैस के गोले दगवाने में तनिक भी संकोच, तनिक भी देरी नहीं कर रहे, मगर अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से घबरा व् कतरा रहे हैं...! प्रधानमंत्री जी... देश आपसे जानना चाहता है कि शिक्षा मंत्री से जवाब मांगने, शिक्षा मंत्री पर जवाबदेही तय कर उनका इस्तीफा लेने से आप किन वजहों से परहेज कर रहे, बच रहे हैं?"

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