INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'

छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'

Kanhaiya Kumar News: लाठीचार्ज पर कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी कायराना और शर्मनाक है. ये सरकार शिक्षा और युवा विरोधी है. मोदी सरकार अहंकार में है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार (20 जुलाई, 2026) को संसद भवन मार्च के दौरान लाठीचार्ज से कई युवा और छात्र घायल हो गए. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के इस मार्च को एक तरफ विपक्ष का साथ मिला तो दूसरी ओर लाठीचार्ज का भी विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया. इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधते हुए हमला किया है.

मंगलवार को कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जिस बेदर्दी से बच्चों को दिल्ली में मारा गया है इसको देखकर सोचता हूं कि काश मोदी जी भी पिताजी होते, तो उनको हर दिन होती आत्महत्या, बंद होते स्कूल और पेपरलीक से फर्क पड़ता?" 

इससे पहले सोमवार को भी कन्हैया कुमार ने लाठीचार्ज पर मोदी सरकार को घेरा था. उन्होंने सोमवार को किए गए अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, "मोदी सरकार अहंकार में है. आज जिस बेशर्मी और बेरहमी से निर्दोष, निहत्थे, न्याय मांग रहे विद्यार्थियों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाए गए, वो इस बात के सबूत हैं कि ये सरकार शिक्षा और युवा विरोधी है. प्रधानमंत्री की चुप्पी कायराना और शर्मनाक है."

यह भी पढ़ें- Bihar Flood News: सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, निरीक्षण करने पहुंचे DM, क्या है अपडेट?

इस्तीफा नहीं लेने पर रोहिणी ने उठाए सवाल

उधर दूसरी ओर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस पूरे मामले में सवाल उठाए हैं. शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं लिए जाने को लेकर मंगलवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री जी... हैरानी की बात है कि आप निहत्थे छात्रों पर लाठियां चलवाने, उन पर आंसू गैस के गोले दगवाने में तनिक भी संकोच, तनिक भी देरी नहीं कर रहे, मगर अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से घबरा व् कतरा रहे हैं...! प्रधानमंत्री जी... देश आपसे जानना चाहता है कि शिक्षा मंत्री से जवाब मांगने, शिक्षा मंत्री पर जवाबदेही तय कर उनका इस्तीफा लेने से आप किन वजहों से परहेज कर रहे, बच रहे हैं?"

यह भी पढ़ें- खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Kanhaiya Kumar Lathicharge BIHAR NEWS CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'
छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'
बिहार
मुख्य सचिव ने की पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा, कई नए रूट पर चलेगी मेट्रो ट्रेन, लिया गया फैसला
मुख्य सचिव ने की पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा, कई नए रूट पर चलेगी मेट्रो ट्रेन, लिया गया फैसला
बिहार
'जबरन थोपी जा रही RSS की विचारधारा', मॉडल स्कूलों के भगवा रंग में रंगने के फैसले पर RJD
'जबरन थोपी जा रही RSS की विचारधारा', मॉडल स्कूलों के भगवा रंग में रंगने के फैसले पर RJD
बिहार
बिहार विधानसभा में आज पेश होंगे कई अहम विधेयक, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
बिहार विधानसभा में आज पेश होंगे कई अहम विधेयक, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff On Canada: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव ने सड़क पर तो अखिलेश ने सदन में संभाली कमान, संसद मार्च पर कांग्रेस सवालों के घेरे में
डिंपल यादव ने सड़क पर तो अखिलेश ने सदन में संभाली कमान, संसद मार्च पर कांग्रेस सवालों के घेरे में
इंडिया
CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर पर फिर धरने पर बैठे अभिजीत दीपके, घायलों से मिलेंगे केजरीवाल, मनीष तिवारी बोले- 'जिस ओर जवानी...'
LIVE: दीपके फिर धरने पर बैठे, घायलों से मिलेंगे केजरीवाल, मनीष तिवारी बोले- 'जिस ओर जवानी...'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
इंडिया
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
हेल्थ
Dengue Vaccine: भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget