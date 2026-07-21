राजस्व विभाग में अनियमितता पर सख्ती, बिहार के 3 अंचल अधिकारियों पर गिरी गाज, एक निलंबित

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और पदाधिकारी पर लगातार कार्रवाई हो रही है. उसी कड़ी में एक बार फिर विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अनुशंसा पर तीन अंचल अधिकारी पर गाज गिरी है. इनमें दो पर आरोप पत्र गठित किए गए हैं, जबकि एक को सीधे तौर पर निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही निलंबित अंचल अधिकारी को फील्ड में काम भी करना होगा. इसी आधार पर उन्हें वेतन भत्ता दिया जाएगा.

सरकारी आदेशों की अवहेलना में अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

मंत्री दिलीप जयसवाल ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के निष्पादन में अनियमितता एवं सरकारी आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए तीन तत्कालीन अंचल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया है. इनमें बोधगया के तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिव शंकर राय पर दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन में गंभीर अनियमितता बरतने, पद के दुरुपयोग, फर्जी तरीके से वादों को अस्वीकृत करने और स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं देने के आरोप में निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है.

इसके अलावा बोधगया के तत्कालीन अंचल अधिकारी रहे और वर्तमान में शिवहर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, महेश कुमार के विरुद्ध बीएलटी, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्पष्ट एवं अंतिम निर्णय पारित नहीं करने के आरोप में आरोप-पत्र गठित किया गया है और जल्द इन पर कार्रवाई होगी. वहीं सासाराम सदर के तत्कालीन अंचल अधिकारी और वर्तमान में थावे (गोपालगंज) अंचल अधिकारी, सुधीर कुमार ओंकार के विरुद्ध डीसीएलआर, सासाराम द्वारा दाखिल-खारिज अपील वाद में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप-पत्र गठित किया गया है.

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मंत्री जायसवाल अबतक 67 अधिकारियों एवं कर्मियों पर कर चुके कार्रवाई

पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री जायसवाल के द्वारा अबतक 67 अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है. इनमें भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में अनियमितता, सरकारी कार्यों में लापरवाही तथा अनुशासनहीनता जैसे मामले शामिल हैं. मंत्री जायसवाल का मानना है कि इस तरह के कार्रवाई से राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन बना रहेगा. उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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