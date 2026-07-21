INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: 17 साल की सौम्या दो दिन से लापता, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

पटना: 17 साल की सौम्या दो दिन से लापता, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Patna Missing Girl: सोम्या पटना के रामकृष्णा नगर की निवासी है और वो कोतवाली थाना क्षेत्र के हरि निवास इलाके से लापता हुई हैं. परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं और थाने में मामला दर्ज करवाया है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 21 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

पटना के रामकृष्णा नगर की रहने वाली 17 साल की लड़की सौम्या भारती 20 जुलाई से लापता है. इस घटना के बाद परिवावालों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है.

परविवार ने बताया कि उन्हें सौम्या के अपहरण की आशंका है और वो उसकी तलाश में जुटे हुए हैं. सौम्या की मां और बहन का रो-रो कर बुरा हाल है, दोनों जितना हो सकता है जहां हो सकता है वहां उसे जा-जाकर ढूंढ रहे हैं. 

Bihar Flood News: सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, निरीक्षण करने पहुंचे DM, क्या है अपडेट?

क्या है मामला?

सोम्या पटना के रामकृष्णा नगर की निवासी है और वो कोतवाली थाना क्षेत्र के हरि निवास इलाके से लापता हुई हैं. परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है और न ही जांच कर रही है.

मां दीपा देवी ने कहा, "रविवार दोपहर में मेरी बेटी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरि निवास इलाके के मोबाइल शॉप में ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटी. मुझे आशंका है कि अपहरण हुआ है. कोतवाली थाना में पुलिस हम लोगों की नहीं सुन रही है. शिकायत दर्ज नहीं हो रही न कार्रवाई."

बहन दिव्या ने बताया कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, हमारी बात नहीं सुन रही. टालमटोल कर रही है. कुछ दिन पहले सौम्या की एक बेस्ट फ्रेंड ने उसकी तस्वीर इंस्टा आईडी पर लगाई थी और उस पर आपत्तिजनक कमेंट लिखे थे. हम उसकी फ्रेंड के घर गए और उसके परिवार वालों से शिकायत की थी.

बहन ने कहा- पुलिस ने नहीं लिया एक्शन

दिव्या ने आगे कहा, "शिकायत के बाद 14 जुलाई की दोपहर कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हमारे साथ मारपीट की. उसमें बिट्टू नाम का लड़का और दूसरे भी शामिल थे. तब हम लोग रामकृष्णा नगर थाने पहुंचे. थाने में मामले की शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद रविवार से मेरी बहन लापता है. लग रहा है उसका अपहरण हो गया है." जानकारी के मुताबिक पुलिस सौम्या को तलाशने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, विभिन्न एंगल से जांच कर रही है.

खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'

 

और पढ़ें
Published at : 21 Jul 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Kidnapping Patna Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना: 17 साल की सौम्या दो दिन से लापता, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल, पुलिस पर लापरवाही का आरोप
पटना: 17 साल की सौम्या दो दिन से लापता, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल, पुलिस पर लापरवाही का आरोप
बिहार
छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'
छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'काश मोदी जी भी…'
बिहार
मुख्य सचिव ने की पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा, कई नए रूट पर चलेगी मेट्रो ट्रेन, लिया गया फैसला
मुख्य सचिव ने की पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा, कई नए रूट पर चलेगी मेट्रो ट्रेन, लिया गया फैसला
बिहार
'जबरन थोपी जा रही RSS की विचारधारा', मॉडल स्कूलों के भगवा रंग में रंगने के फैसले पर RJD
'जबरन थोपी जा रही RSS की विचारधारा', मॉडल स्कूलों के भगवा रंग में रंगने के फैसले पर RJD
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff On Canada: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव ने सड़क पर तो अखिलेश ने सदन में संभाली कमान, संसद मार्च पर कांग्रेस सवालों के घेरे में
डिंपल यादव ने सड़क पर तो अखिलेश ने सदन में संभाली कमान, संसद मार्च पर कांग्रेस सवालों के घेरे में
इंडिया
CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर पर फिर धरने पर बैठे अभिजीत दीपके, घायलों से मिलेंगे केजरीवाल, मनीष तिवारी बोले- 'जिस ओर जवानी...'
LIVE: दीपके फिर धरने पर बैठे, घायलों से मिलेंगे केजरीवाल, मनीष तिवारी बोले- 'जिस ओर जवानी...'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
इंडिया
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
हेल्थ
Dengue Vaccine: भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget