बिहार में दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश की सबसे प्रभावकारी पार्टी आरजेडी इन दिनों अपने परिवारिक झगड़ों में उलझ कर रह गई है. लालू परिवार में इन दिनों तेजस्वी यादव के सलाहकार और सांसद संजय यादव को लेकर बवाल मचा हुआ है. तेजस्वी यादव अपने ही परिवार में पराय नजर आने लगे हैं. इन सबके बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं.

खुल कर सामने आई परिवार की कलह

राजनीति में हलचल मचाने वाली रोहिणी आचार्य की पोस्ट के बाद से ही परिवार की कलह खुल कर सामने आई थी. अब उनके समर्थन में उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि हमारी बहनों का जो अपमान करेगा, उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा. यानी उनका सीधा इशारा संजय यादव की तरफ है.

#WATCH Patna, Bihar: On RJD leader Rohini Acharya's post on X, Former Bihar Minister Tej Pratap Yadav says, "She has done commendable work... Her contribution will always be discussed. Whoever insults our sister, Krishna's Sudarshan Chakra will strike them." pic.twitter.com/Cj10gjgdkC — ANI (@ANI) September 20, 2025

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, "एक महिला होने के नाते उन्होंने जो सराहनीय काम किया है शायद ही कोई बेटी या मां कर सकती है. यह हमारे और सभी महिलाओं के लिए पूजनीय है. इनकी चर्चा सदैव की जाएगी. हमारी बहनों का जो अपमान करेगा, उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा."

क्या था रोहिणी आचार्य का पोस्ट?