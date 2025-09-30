बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू को जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

बिहार सरकार के मंत्री और छातापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है. आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस संबंध में मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को नीरज बबलू ने अपनी प्रतिक्रिया दी जिसके बाद यह मामला सामने आया

बताया जाता है कि 27 सितंबर 2025 की रात लगभग 12:30 बजे एक यूट्यूब चैनल (www.youtube.com/@amanKhanentertainment5180) पर मंत्री नीरज बबलू के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो अपलोड किया गया था. जिस वीडियो को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें कुछ युवक आपस में बातचीत करते हुए यह कह रहे थे, "आप, लोगों की भीड़ में फंस जाएंगे, उसी दिन रगड़े जाएंगे."

दूसरी ओर खबर है कि यूट्यूब से इस वीडियो को हटा लिया गया है. वहीं साइबर थाना प्रभारी ने भी स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.

थानाध्यक्ष के बयान पर एफआईआर

बता दें कि सुपौल थाना प्रभारी अनिरुद्ध कुमार ने खुद ही अपने बयान पर शिकायत दर्ज कराई है. वीडियो में दिख रहे दो युवकों को आरोपित किया गया है. इस मामले में सुपौल थाने में केस (संख्या 489/25) दर्ज किया गया है. भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 351 एवं आईटी एक्ट की धारा 66 (D) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है. अभी इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मंत्री नीरज कुमार बबलू ने क्या कहा?

इस पूरे प्रकरण पर पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने कहा, "हमें दो दिन पहले इस मामले की जानकारी हुई जिसके बाद हमने डीएम और एसपी को इसकी सूचना दी. एफआईआर दर्ज हो गई है. जांच चल रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह अररिया इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत है. जब-जब चुनाव नजदीक आते हैं, इस तरह के लोग दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं. मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी साजिश से डरने वाले नहीं हूं. प्रशासन दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार करेगा."