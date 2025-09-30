सीटों के लिए JDU ने शुरू किया BJP पर दबाव! कहा- 'हमारे नेता नीतीश कुमार…'

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) से पहले सीटों को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. पार्टी के नेताओं के बयान से ऐसा ही लगता है. मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को जेडीयू के एमएलसी और पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को जेडीयू लीड कर रहा है. नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं. हमारे नेता नीतीश के चेहरे पर एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ रहा है. फिर से एनडीए की सरकार आएगी.

खालिद अनवर ने कहा कि यूपी एवं अन्य राज्यों के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा. लोकसभा चुनाव में बिहार में नीतीश की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग 30 सीट जीतकर आए. 2024 के लोकसभा चुनाव में 74 विधानसभा सीटों पर जेडीयू आगे थी जबकि बीजेपी पीछे थी. बीजेपी सिर्फ 68 सीटों पर ही आगे थी.

'सीट शेयरिंग पर चल रही बातचीत'

जेडीयू नेता ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए में जेडीयू की भूमिका बहुत आगे है. नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि जहां तक एनडीए में सीट शेयरिंग की बात है तो अधिकृत लोग इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं. चीजें सामने आएंगी.

खालिद ने कहा कि नीतीश के स्वास्थ्य पर महागठबंधन सवाल उठा रहा था. महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. नीतीश कुमार लगातार विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं. विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं. उनका संबोधन भी हो रहा है. वे पूरी तरह से फिट हैं. स्वस्थ हैं.

आरजेडी और बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा?

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है. जेडीयू और बीजेपी में ठनी हुई है. जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है. चुनाव बाद सरकार बनने पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है. जेडीयू को तोड़ने में भी लगी हुई है. यह जेडीयू को पता है. जेडीयू और बीजेपी में जिस तरह से मतभेद सामने आ रहे है इससे साफ है कि जनता से मतलब नहीं है.

वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा, "एनडीए पूरी तरह से एकजुट है. नीतीश और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे. सीटों को लेकर कहीं पेच नहीं है. 243 में से 225 सीटें एनडीए जीतेगा." जब उनसे पूछा गया कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगा या बराबर-बराबर सीटों पर दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगी? इस पर जवाब नहीं दे पाए.