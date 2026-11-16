छठ और लोकसंगीत को लेकर विवाद, अखिलेश सिंह ने किसे दी नसीहत?

कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने छठ पर्व को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि छठ और दुर्गा पूजा, दोनों त्योहारों का सम्मान होना चाहिए. लोकसंगीत पर सवाल उठाने वालों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकसंगीत को बढ़ावा मिलना चाहिए. वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधा. अखिलेश सिंह ने कहा कि जनता ऐसे गठबंधनों को गंभीरता से नहीं लेती.

अखिलेश सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है. इसे पूरे सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए. इसी तरह छठ पर्व भी मनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी त्योहार या परंपरा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है. सभी को एक-दूसरे की संस्कृति और आस्था का सम्मान करना चाहिए.

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लोकसंगीत पर सवाल उठाने वालों को बताया गलत

कांग्रेस सांसद ने लोकसंगीत को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि लोकसंगीत हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है. इस पर सवाल उठाने के बजाय इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए. संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश गलत है.

पटना, बिहार: कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने छठ पर्व को लेकर TMC सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा, "दुर्गा पूजा तो वहाँ का सबसे बड़ा पर्व है। वह भी मनाया जाना चाहिए। और छठ पर्व भी मनाया जाना चाहिए। लोकसंगीत पर जो भी सवाल उठा रहा है, वह गलत है। लोकसंगीत को तो बढ़ावा मिलना चाहिए। संस्कृति और परंपरा के खिलाफ जो कोई भी बात कर रहा है, उसको दंडित किया जाना चाहिए।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 16, 2026

यूपी चुनाव में गठबंधन पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन पर अखिलेश सिंह ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि ये दल कितनी भी राजनीतिक कसरत कर लें, जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती. उनके मुताबिक, इस गठबंधन का चुनाव पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.

मुस्लिम मतदाताओं को लेकर किया दावा

अखिलेश सिंह ने गठबंधन को लेकर मुस्लिम मतदाताओं का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम वर्ग समझ चुका है कि ये दल भाजपा की ‘बी टीम’ के रूप में काम करते हैं. गठबंधन के नेताओं की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आने पर तस्वीर और साफ हो सकती है.

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