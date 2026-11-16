ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछठ और लोकसंगीत को लेकर विवाद, अखिलेश सिंह ने किसे दी नसीहत?

छठ और लोकसंगीत को लेकर विवाद, अखिलेश सिंह ने किसे दी नसीहत?

कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने छठ पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना की. यूपी चुनाव के लिए AIMIM-आजाद समाज पार्टी गठबंधन को भाजपा की ‘बी टीम’ बताया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Nov 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने छठ पर्व को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि छठ और दुर्गा पूजा, दोनों त्योहारों का सम्मान होना चाहिए. लोकसंगीत पर सवाल उठाने वालों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकसंगीत को बढ़ावा मिलना चाहिए. वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधा. अखिलेश सिंह ने कहा कि जनता ऐसे गठबंधनों को गंभीरता से नहीं लेती.

अखिलेश सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है. इसे पूरे सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए. इसी तरह छठ पर्व भी मनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी त्योहार या परंपरा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है. सभी को एक-दूसरे की संस्कृति और आस्था का सम्मान करना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
समस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला
समस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला
बिहार
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
बिहार
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
बिहार
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली

यह भी पढ़ें- समस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

लोकसंगीत पर सवाल उठाने वालों को बताया गलत

कांग्रेस सांसद ने लोकसंगीत को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि लोकसंगीत हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है. इस पर सवाल उठाने के बजाय इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए. संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश गलत है.

यूपी चुनाव में गठबंधन पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन पर अखिलेश सिंह ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि ये दल कितनी भी राजनीतिक कसरत कर लें, जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती. उनके मुताबिक, इस गठबंधन का चुनाव पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.

मुस्लिम मतदाताओं को लेकर किया दावा

अखिलेश सिंह ने गठबंधन को लेकर मुस्लिम मतदाताओं का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम वर्ग समझ चुका है कि ये दल भाजपा की ‘बी टीम’ के रूप में काम करते हैं. गठबंधन के नेताओं की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आने पर तस्वीर और साफ हो सकती है. 

यह भी पढ़ें- राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 16 Nov 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
समस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला
समस्तीपुरः छठ के पकवान को किया जूठा तो भड़की मां, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला
बिहार
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'
बिहार
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
राज ठाकरे को विस अध्यक्ष प्रेम कुमार की दो टूक, माफी मांगो वरना सबक मिलेगा!
बिहार
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली
कटिहार में छठ घाट से लौटते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सीने में लगी गोली
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
दिल्ली NCR
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
क्रिकेट
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
शिक्षा
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget