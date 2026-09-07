संजय सरावगी का तेजस्वी पर पलटवार, बोले- आपदा में राजनीति नहीं, सहयोग करें

बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के समय राजनीति करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति राज्य सरकार के पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े जल प्रवाह का विषय भी है.

सरावगी ने कहा कि जिस दिन से बिहार में बाढ़ का पानी आया है, मुख्यमंत्री लगातार प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं. इसके साथ ही वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय है.

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SDRF-NDRF की टीमें राहत में जुटीं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर राहत-बचाव अभियान चला रही हैं. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं. बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ जरूरत के अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. सरावगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन राजनीतिक मंच का विषय नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के समन्वय से चलने वाली व्यवस्था है.

तटबंध और जल निकासी पर भी जोर

संजय सरावगी ने दावा किया कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, नदी प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है. उन्होंने तेजस्वी यादव की टिप्पणियों पर कहा कि यदि विपक्ष को वास्तव में बाढ़ प्रभावित लोगों की चिंता है तो उसे बयानबाजी के बजाय राहत कार्यों में सहयोग करना चाहिए.

दरअसल तेजस्वी ने दावा किया था कि 19 जिलों में भीषण बाढ़ है. और 20 लाख से अधिक लोगों के प्रभावित हुए हैं. उन्होंने केंद्र से 5 हजार करोड़ मांगे थे. साथ ही अव्यवस्था के आरोप लगाए थे.

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