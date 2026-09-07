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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसंजय सरावगी का तेजस्वी पर पलटवार, बोले- आपदा में राजनीति नहीं, सहयोग करें

संजय सरावगी का तेजस्वी पर पलटवार, बोले- आपदा में राजनीति नहीं, सहयोग करें

बिहार में बाढ़ को लेकर भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया. बोले- आपदा में राजनीति नहीं, राहत कार्य में सहयोग करें. SDRF-NDRF बचाव में जुटी हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 07 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के समय राजनीति करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति राज्य सरकार के पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े जल प्रवाह का विषय भी है.

सरावगी ने कहा कि जिस दिन से बिहार में बाढ़ का पानी आया है, मुख्यमंत्री लगातार प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं. इसके साथ ही वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय है.

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SDRF-NDRF की टीमें राहत में जुटीं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर राहत-बचाव अभियान चला रही हैं. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं. बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ जरूरत के अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. सरावगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन राजनीतिक मंच का विषय नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के समन्वय से चलने वाली व्यवस्था है.

तटबंध और जल निकासी पर भी जोर

संजय सरावगी ने दावा किया कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, नदी प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है. उन्होंने तेजस्वी यादव की टिप्पणियों पर कहा कि यदि विपक्ष को वास्तव में बाढ़ प्रभावित लोगों की चिंता है तो उसे बयानबाजी के बजाय राहत कार्यों में सहयोग करना चाहिए.

दरअसल तेजस्वी ने दावा किया था कि 19 जिलों में भीषण बाढ़ है. और 20 लाख से अधिक लोगों के प्रभावित हुए हैं. उन्होंने केंद्र से 5 हजार करोड़ मांगे थे. साथ ही अव्यवस्था के आरोप लगाए थे.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 07 Sep 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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