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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'स्वतंत्र भारद्वाज पर क्यों लगाए POSCO और SC-ST एक्ट', बिहार में उसके गांव में आक्रोश

'स्वतंत्र भारद्वाज पर क्यों लगाए POSCO और SC-ST एक्ट', बिहार में उसके गांव में आक्रोश

दिल्ली के पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में हुए विवाद के बाद अब बिहार के बहादुरपुर में एक गांव के लोग बुरी तरह आक्रोशित हैं. यह गांव स्वतंत्र भारद्वाज का है और ग्रामीण उसके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं. 

Written By : सुभाष शर्मा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Sep 2026 07:29 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर विवाद के बाद चर्चा में आए स्वतंत्र भारद्वाज के पैतृक गांव बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में भी उसके समर्थन में आवाज उठने लगी है. परिवार के साथ ग्रामीणों में भी स्वतंत्र को लेकर अपनापन और समर्थन देखने को मिल रहा है.

परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर दोनों पक्षों की भूमिका है तो जांच भी दोनों पक्षों की होनी चाहिए. परिवार ने स्वतंत्र के खिलाफ पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट समेत दर्ज धाराओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट से झटका, एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

स्वतंत्र के परिवार ने कोर्ट से की निष्पक्ष जांच की मांग

स्वतंत्र भारद्वाज के परिवार ने दिल्ली में उसके समर्थन में प्रदर्शन करने वालों के प्रति आभार जताया. वहीं, ओझौल गांव के ग्रामीणों ने कहा कि स्वतंत्र का गांव से पुराना जुड़ाव है और गांव का प्यार और अपनापन आज भी उसके साथ है. परिवार ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

दिल्ली में भी स्वतंत्र भारद्वाज का समर्थन

स्वयंभू हिंदुत्व ‘इन्फ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज के कई समर्थक संसद मार्ग थाने के बाहर इकट्ठे हुए और भारद्वाज के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग की थी. CJP का एक प्रतिनिधिमंडल, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ, शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों से मिला और भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस दौरान एफआईआर में हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी के आरोप तथा एससी/एसटी अधिनियम की धाराएं जोड़ने की मांग की गई थी. 

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी थी कि एक अलग घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट अमिता सचदेवा ने छात्र कार्यकर्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसमें आरोप लगाया गया है कि छात्रा ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया था. अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अभी कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'सत्ता के करीबियों को पुलिस...', स्वतंत्र भारद्वाज पर नेहा बोरा का बयान

Published at : 07 Sep 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Swatantra Bhardwaj 
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