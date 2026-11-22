बिहार की राजनीति में इन दिनों 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर को वैशाली में गंगा नदी पर बने छह लेन के पुल का उद्घाटन किया. पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है, लेकिन वे उद्घाटन के मंच पर मौजूद नहीं थे. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बीजेपी और जेडीयू से नीतीश की गैरमौजूदगी की वजह बताने को कहा है.

21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया. दोनों नेता गर्मजोशी से मिले और गले भी लगे. इसके बाद पीएम मोदी वैशाली के लिए रवाना हो गए. नीतीश कुमार उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे. वे पटना में ही रहे.

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प्रशांत किशोर ने बीजेपी-जेडीयू से मांगा जवाब

प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार न तो मंच पर दिखे और न ही उनकी पार्टी की कोई खास भागीदारी नजर आई. उन्होंने कहा कि जिस पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया, उसके उद्घाटन के समय उनका मौजूद नहीं होना सवाल खड़े करता है. प्रशांत किशोर के मुताबिक, यह पुल नीतीश कुमार का विजन था. अगर वे स्वस्थ होते तो मंच पर जरूर मौजूद रहते. उन्होंने कहा कि नीतीश उस दिन पटना में ही थे. इसलिए बीजेपी और जेडीयू को बताना चाहिए कि उन्हें मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया.

Patna, Bihar: On the Nitish Setu, Jan Suraaj Party founder and MLA Prashant Kishor says, "...Speaking frankly in general, it is clearly visible that Nitish Kumar is nowhere to be seen. He and his party have no visibility or participation anywhere. Yesterday, on the stage where the bridge was named 'Nitish Setu,' Nitish Kumar himself was not present. All of Bihar knows that if Nitish Kumar were healthy, he would have been on that stage- after all, it was Nitish Kumar's vision that this bridge should be built. Nitish Ji was in Patna yesterday, so the BJP and JD(U) should explain why he was not invited to the stage and why he wasn't there. Only the BJP leaders can answer that." — IANS (@ians_india) November 22, 2026

नेताओं ने बताईं अलग-अलग वजहें

नीतीश की गैरमौजूदगी पर एनडीए नेताओं ने अलग-अलग तर्क दिए. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि किसी कारण से वे नहीं आए होंगे. बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिंह ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे निशांत कुमार को मंच पर सम्मान दिया गया.

दिलीप जायसवाल बोले- अभिभावक हैं नीतीश

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हम सबके अभिभावक और विरासत हैं. पुल का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, इसलिए उनका वहां मौजूद रहना जरूरी नहीं था. जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि नीतीश ने एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया था और मंच पर पार्टी की ओर से निशांत कुमार मौजूद थे. हालांकि, नीतीश के समारोह में नहीं पहुंचने की कोई एक आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई है.

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