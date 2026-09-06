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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, सरकार ने 29 अधिकारियों को किया ट्रांसफर

बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, सरकार ने 29 अधिकारियों को किया ट्रांसफर

बिहार पुलिस में सरकार द्वारा बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है. सरकार ने बिहार पुलिस के 29 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया है. इस बड़े फेरबदल को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 06 Sep 2026 08:39 PM (IST)
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बिहार सरकार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया है. सरकार के गृह विभाग ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 29 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इनमें कई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) शामिल हैं.

सभी अधिकारियों को उनके नए पद और स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया गया है. तबादले के बाद कई अधिकारियों को आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, साइबर क्राइम, विशेष शाखा, रेल और पुलिस मुख्यालय में जिम्मेदारी दी गई है. सरकार द्वारा किए गए इस फेरबदल को अहम माना जा रहा है.

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बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले

बिहार पुलिस में वर्तमान में SDPO सदर राज कुमार साह जो आरा में थे. इन्हें पटना के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इसके अलावा आनंद कुमार पाण्डेय को SDPO सदर बेगूसराय से अब अपर पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पटना बनाया गया है. वहीं अशोक कुमार दास को SDPO दाउदनगर औरंगाबाद से अब पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

SDPO सदर-1 अजय कुमार सिंह को सिवान से अब पटना में विशेष शाखा का अपर पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है. वहीं संजय कुमार झा वर्तमान में सिवान के ASP थे. अब उन्हें विशेष शाखा पटना में अपर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. इनके अलावा संजय कुमार पाण्डेय को SDPO सदर, समस्तीपुर से अब अपर पुलिस अधीक्षक, बीपीटीसी-1 पटना बना दिया गया है.

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

  • प्रवेंद्र भारती- SDPO सदर, मधेपुरा से अब अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना होंगे.
  • विभाष कुमार- SDPO त्रिवेणीगंज, सुपौल से अब अपर पुलिस अधीक्षक, बीपीटीसी-7, कटिहार बनाए गए हैं.
  • संजीव कुमार- SDPO महुआ, वैशाली से अब अपर पुलिस अधीक्षक, बीपीटीसी-15, भीमनगर, सुपौल भेजे गए हैं.
  • सुनील कुमार पाण्डेय- SDPO वजीरगंज, गया से अब पुलिस उपाधीक्षक, विशेष सुरक्षा दल, बिहार, पटना बनाए गए हैं.
  • मुकेश कुमार ठाकुर- SDPO सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा से अब पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), मुंगेर होंगे.
  • आलोक कुमार- SDPO सदर, सहरसा से अब पुलिस उपाधीक्षक, रेल, जमालपुर बनाए गए हैं.
  • रोशन कुमार गुप्ता- पुलिस उपाधीक्षक, रेल, समस्तीपुर से अब पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सिवान की जिम्मेदारी संभालेंगे.
  • सौरभ जायसवाल- SDPO बोधगया, गया में तैनात थे. अब पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पूर्णिया बनाए गए हैं.
  • अविनाश कुमार- SDPO उदाकिशुनगंज, मधेपुरा से अब पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), किशनगंज होंगे.
  • संजय कुमार जायसवाल- SDPO-1, सदर, बिहारशरीफ, नालंदा से अब पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य बल (STF), बिहार, पटना बनाए गए हैं.
  • संदीप गोल्डी- SDPO धमदाहा, पूर्णिया से अब पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, रोहतास भेजे गए हैं.
  • अनिल कुमार- SDPO खड़गपुर, मुंगेर से अब पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बक्सर बनाए गए हैं.
  • दीपक कुमार- SDPO-1, फुलवारी शरीफ, पटना से अब पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), सारण होंगे.
  • रजनीश कांत प्रियदर्शी- SDPO-1, सदर, बेतिया से अब पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), लखीसराय बनाए गए हैं.
  • अजय कुमार चौधरी- SDPO-1, नगर, भागलपुर से अब पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सिवान होंगे.
  • आलोक कुमार सिंह-1- पुलिस उपाधीक्षक, रेल, गया से अब पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), रोहतास बनाए गए हैं.
  • मिथिलेश कुमार सिंह- पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पटना से अब पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय वस्त्र एवं आयुध भंडार, बिहार, पटना होंगे.
  • विपिन नारायण शर्मा- पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय वस्त्र एवं आयुध भंडार, बिहार, पटना से अब पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पटना बनाए गए हैं.
  • ममता प्रसाद- पुलिस उपाधीक्षक, बीएमपी-8 बल, वाल्मीकिनगर, बगहा से अब पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना होंगी.
  • बिनीता सिन्हा- SDPO-2, नगर, मुजफ्फरपुर से अब पुलिस उपाधीक्षक, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, बगहा भेजी गई हैं.
  • अनुराग कुमार- पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से अब पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना बनाए गए हैं.
  • एम. आदिल बेनाल- पुलिस उपाधीक्षक, बीपीटीसी-10, पटना से अब पुलिस उपाधीक्षक, रेल, समस्तीपुर होंगे.
  • रवि शंकर- पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), किशनगंज से अब पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना भेजे गए हैं.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 06 Sep 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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