मोकामा सीट: जेल से चुनाव जीत पाएंगे अनंत सिंह? पत्रकारों के एग्जिट पोल में तस्वीर साफ

बिहार विधानसभा का चुनाव दो फेज में समाप्त होने के बाद मंगलवार (12 नवंबर) को कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए. ज्यादातर एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है. इस बीच abp न्यूज़ ने पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट को लेकर पत्रकारों से बातचीत के आधार पर आंकड़ों पर राय बनाई गई है. इसके हिसाब से मोकामा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह चुनाव जीत सकते हैं. उनका मुकाबला बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है. अनंत सिंह हाल में हुई दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में जेल में हैं.

पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एक मोकामा विधानसभा की सीट भी है. ये सीट लंबे वक्त से हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है. इस विधानसभा सीट पर पहले फेज में 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी. यहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. पटना में औसत रूप से 59.02 फीसदी मतदान हुआ था. वहीं, सिर्फ मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां 64.77 फीसदी वोटिंग हुई थी.

2005 से लगातार जीत रहे अनंत सिंह

साल 2005 में अनंत सिंह ने पहली बार पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी. इसके बाद से वो यहां से कभी चुनाव नहीं हारे हैं. इस अवधि के दौरान बाहुबली की पहचान रखने वाले अनंत सिंह कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी से विधायक चुने जाते रहे हैं. एक बार वो इस सीट से निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं.

बाहुबली Vs बाहुबली!

मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह 'छोटे सरकार' के नाम से भी मशहूर हैं. चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी, जिसमें अनंत सिंह पर ही आरोप लगे हैं. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा. दूसरी तरफ इस सीट पर बाहुबली की ही पहचान रखने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी खड़ी हैं. वो राज्य की मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं. मर्डर के एक केस में दोषी ठहराए जाने के बाद सूरजभान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को इस सीट पर उतारा है. नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे और फिर ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि मोकामा सीट पर कौन कब्जा करता है.



(डिसक्लेमर: बिहार चुनाव के नतीजों से पहले abp न्यूज़ ने बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत समझने के लिए राज्य के 150 पत्रकारों से बातचीत की है. पत्रकारों की राय के हिसाब से ही हर जिले में हार-जीत का आंकड़ा तैयार किया गया है.)