बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
Bihar Exit Poll: महागठबंधन के डिप्टी CM फेस मुकेश सहनी को कितनी सीटें? 5 एग्जिट पोल में तस्वीर साफ

Bihar Exit Poll: महागठबंधन के डिप्टी CM फेस मुकेश सहनी को कितनी सीटें? 5 एग्जिट पोल में तस्वीर साफ

Bihar Election Exit Poll 2025: मुकेश सहनी की पार्टी 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ लड़ी थी. इस बार महागठबंधन के साथ पार्टी ने चुनाव लड़ा है. देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. पहले और दूसरे चरण में हुए मतदान से यह तो साफ हो गया है इस बार का मतदान प्रतिशत बढ़ा है. अब मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल आने लगे हैं. महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा लेकिन पांच एग्जिट पोल से कुछ तस्वीरें साफ होती दिख रही हैं.

मुकेश सहनी महागठबंधन में डिप्टी सीएम फेस हैं. इसका औपचारिक ऐलान किया गया था. यानी महागठबंधन की सरकार बनती है तो यह तो तय है कि उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा. इनके अलावा और भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं. इस बीच एग्जिट पोल में उनकी पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं जरा उस पर नजर डालिए.

किस सर्वे एजेंसी ने वीआईपी को कितनी सीटें दीं?

  • Matrize-IANS- 1-14
  • People Insight- 2-3
  • Chanakya- 7-9
  • Poll Diary- 00
  • Polstrat- 2-3

2020 में 11 सीटों पर लड़े थे सहनी

2020 के चुनाव में एनडीए में बीजेपी के खाते में 121 सीट गई थी. इसमें से 11 सीट बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को दे दी थी. ये 11 सीटें ब्रह्मपुर, बोचहां, गौरा बौराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहिबगंज, बलरामपुर, अलीनगर और बनियापुर थी. सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर से खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे लेकिन आरजेडी के युसूफ सलाउद्दीन से हार गए थे. 

2020 में अचानक बदल लिया था पाला

2020 के चुनावी साल को याद करें तो मुकेश सहनी अचानक महागठबंधन से एनडीए में चले गए थे. जब महागठबंधन की पीसी हुई और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी तो वे कार्यक्रम से निकल गए थे यह कहते हुए कि पीठ में खंजर घोंपा गया है. इसके बाद वह एनडीए में चले गए थे. 

एमएलसी बनकर सरकार में बने थे मंत्री

2020 में मुकेश सहनी के चार प्रत्याशियों को जीत मिली थी. बोचहां से मुसाफिर पासवान, गौरा बौराम से स्वर्णा सिंह, अलीनगर से मिश्री लाल यादव, साहिबगंज से राजकुमार सिंह जीते थे. उस वक्त मुकेश सहनी को बीजेपी ने एमएलसी बनाकर पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री बनाया था. 

(नोट: एबीपी न्यूज़ ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर अभी तक कोई सर्वे नहीं किया है)

Published at : 11 Nov 2025 08:25 PM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Mukesh Sahani Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Exit Poll 2025
