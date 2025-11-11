बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को आखिरी चरण के मतदान के बाद अब एग्जिट पोल आने लगे हैं. अलग-अलग एजेंसियों ने सर्वे के आंकड़ा जारी करना शुरू कर दिया है. इसके आंकड़ों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है. हालांकि यह सिर्फ एग्जिट पोल है, फाइनल नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

फाइनल नतीजों से पहले Matrize-IANS और चाणक्य ने आज (मंगलवार) एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया है. Matrize-IANS ने अपने सर्वे में जेडीयू को 67 से 75 सीटें दी हैं. वहीं बीजेपी को 65 से 73 सीट मिलने का अनुमान जताया है. हालांकि चाणक्य (Chanakya) के आंकड़ों नजर डालें तो बीजेपी को 70 से 75 और जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

2020 में बेहतर नहीं कर पाई थी नीतीश की पार्टी

बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. माना जाता रहा है कि चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को कई सीटों पर 2020 के चुनाव में नुकसान हुआ था. अब इस बार (2025) के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है तो हो सकता है इसका फायदा नीतीश कुमार को मिले.

2020 में किसे कितनी सीटों पर मिली थी जीत?

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें, कांग्रेस को 19, सीपीआई (एमएल) को 12, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी. एआईएमआईएम पांच सीटों पर जीती थी. वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर जीती थी. मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चार सीट पर और हम को भी चार सीटों पर जीत मिली थी.

2020 के चुनाव के बाद गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल

अलग-अलग एजेंसियों की ओर से भले एग्जिट पोल के आंकड़े जार होने लगे हैं लेकिन 2020 की बात याद करें तो अधिकतर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे. कुछ एजेंसियों को छोड़कर यह अनुमान लगाया गया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई तो एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो गए. इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी.

